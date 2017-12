Raúl Campano dimite como entrenador del Amigos del Duero

Raúl Campano ha dimitido como entrenador del primer equipo del Amigos del Duero después de relevar en el cargo a Sergio Castro el pasado lunes y tras una primera reunión con la directiva del club amarillo en la que ha visto imposible llevar a cabo su proyecto.

El técnico zamorano, que desde principio de campaña llevaba el filial y la coordinación deportiva, se hacía cargo del primer equipo este lunes después de que la directiva decidiera dejar de confiar en Sergio Castro por la dirección que tenía el primer equipo, colista. Los zamoranos confiaban, entonces, en Raúl Campano, quien se reunía con la directiva y tomaba la determinación de dimitir después de ver que no podría llevar a cabo su labor con la actual directiva. Después de tomar su decisión y pese a su renuncia, el equipo le pidió que dirigiera la sesión y Campano se despedía de las amarillas tras el entrenamiento.

El técnico zamorano escribía en su twitter un mensaje, a última hora del martes, en el que dejaba caer su renuncia al banquillo del Amigos del Duero con las siguientes palabras: "Un nuevo ciclo, no se si me acostumbraré a no asistir al campo cada día, a la tensión de cada domingo. Pero uno tiene que defender sus principios hasta la muerte. Creo en la justicia por encima de todo. Y eso no me lo permitían" aludiendo a los problemas con la directiva.

El entrenador zamorano, en palabras a La Opinión - El Correo de Zamora, explicaba que son sólo "algunos directivos" los que no iban a permitirle realizar su labor, anteponiendo "intereses personales a los del club". Tras una reunión en la que expuso las medidas que iba a tomar para "intentar reconducir la situación" y conseguir "unir al grupo", se encontró con la negativa y la imposibilidad por parte de "dos o tres directivos" que le iban a "despedir" cuando tomara esas decisiones.

Así pues, tras un día como entrenador del primer equipo, Raúl Campano ha decidido irse él y el club amarillo se encuentra a la espera de encontrar el sustituto que dirija al conjunto zamorano en el partido de este fin de semana.