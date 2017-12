Quesos El Pastor se viene abajo en el último cuarto (81-66)

El Quesos El Pastor cayó este sábado en el duelo con uno de los rivales directos por la permanencia, un Bembibre que le superó casi siempre en el marcador y que le dio la puntilla en el último cuarto para distanciarse a tres victorias de las zamoranas en la clasificación de la Liga Dia.

Aunque las nuevas jugadoras del Zamarat entraron más en juego que en el partido anterior contra Mann Filter, la responsabilidad en ataque volvió a estar en manos de Jenkins, Butler y Lizarazu pero sus aportaciones no fueron suficientes para frenar el poder reboteador de las bercianas, un factor que terminó por ser definitivo.

El Bembibre comenzó el partido dominando en el marcador con 7-0 pero el Zamarat se recuperó pronto y firmó un primer cuarto bastante equilibrado que terminó con un 20-19 pese a que Jenkins no llegó a estrenarse como anotadora.

En el segundo periodo, la ex del Zamarat, Laura Aliaga adquirió protagonismo con dos triples seguidos que hicieron que el Bembibre se distanciase a 9 puntos. Pero en solo dos minutos, el equipo naranja se recuperó par situarse a un punto (32-31) e incluso, una canasta de Butler las colocaba por delante con 34-35. Tuvo que pedir un tiempo muerto Fran García y el equipo berciano se recuperó para llegar al descanso cuatro puntos arriba (44-40) tras un triple de Alisia Jenkins.

El partido se mantuvo equilibrado tras la reanudación, con Jenkins muy acertada, y con Marina Lizarazu asumiendo muchas responsabilidades, entre ellas un triple que suponía el empate a 52. Y tan sólo un último minuto desgraciado para las zamoranas permitía al Pajariel cerrar el tercer cuarto con 63-57.

Las fuerzas de las zamoranas se agotaron en el último cuarto. El Bembibre, liderado por Brown, se escapó a diez puntos en el minuto 35 con 71-61, una ventaja que, ni con un tiempo muerto de Lucas Fernández, fue capaz de recortar el Quesos El Pastor que se tiraba cuatro minutos sin anotar para llegar al definitivo 81-66.