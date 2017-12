Raúl Maide: "Hacer un partido así me da confianza"

La ausencia de Guille, la baja de Iriarte y la inesperada lesión de Adrián Prieto en el Palau Blaugrana llevaron al joven Raúl Maide a disputar un buen número de minutos frente al FC Barcelona. Muchos canteranos hubieran sucumbido ante la diferencia de talento con las estrellas blaugranas, otros quizá hubieran pecado de inseguridad al verse en un escenario como el de la casa del líder pero el canterano del BM Zamora hizo gala de ese coraje intrínseco en los "Guerreros de Viriato" y cuajó una gran actuación.

"Estoy feliz", admite el pequeño de la familia que dirige García Valiente tras regresar de Barcelona con mucho tiempo en pista frente al "tirano" de la Liga Asobal. "Es para estar contento que haya podido jugar tantos minutos en este partido, estoy orgulloso de ello porque es fruto del mucho trabajo que hay que hacer para llegar hasta ahí", indica con voz algo cansada tras un largo viaje de vuelta a Zamora.

Maide, máximo goleador del MMT Seguros en el Palau Blaugrana con cuatro tantos, confiesa que antes de saltar a la pista sentía "muchos nervios". "Sabes que estás ante jugadores muy grandes, con muchos de los que hasta hace poco eran tus ídolos, y asusta", comenta, apostillando: "pero luego sales a darlo todo, a dejarte la piel, y en la primera jugada se acaban las dudas".

El primera línea sabe que ocasiones como las que tuvo se dan pocas veces y, por eso, espera sacar más valor que una buena actuación del Palau Blaugrana. "No suelo jugar y hacer un partido así me da mucha confianza. Tiene que ayudarme para seguir aprovechando cada minuto en pista y seguir creciendo, ganándome la confianza de Edu para que continúe contando conmigo", explica, consciente de que jugar más dependerá "de muchas cosas, como el rival o el resultado durante el partido".

Por ahora, Maide sabe que cuenta con el apoyo de todos sus compañeros. "Al acabar el partido me felicitaron todos, me dijeron lo orgullosos que están de mí y que siga trabajando para continuar por ese camino", relata un joven que brilló con luz propia en frente al FC Barcelona siendo autor de cuatro grandes tantos. Cuatro dianas que recordará siempre, especialmente esa en la que "yendo por el centro finto al fuerte, cosa que hago poco, y voy hacia dentro". Su jugada favorita del, hasta la fecha, su mejor partido con el MMT Seguros.