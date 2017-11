Tornadijo pide no pronunciar la palabra "play off"

La presidenta del Zamora CF, Didia Liedo, presentó ayer el nuevo equipo técnico que dirigirá el equipo rojiblanco encabezado por el burgalés Carlos Tornadijo que sustituirá como primer entrenador a Miguel Losada -cesado el martes-, y a otro técnico de reconocido prestigio como es Félix Arnáiz "Lucas" que será su ayudante. Además, el zamorano Manu Arias también se incorpora al tandem para realizar funciones de "scouting" y seguimiento de jugadores junto a José Ignacio González que ya estaba integrado en el equipo de Losada.

Tornadijo y su equipo han alcanzado un acuerdo por la presente temporada y la siguiente, para las que no quiso marcarse objetivos más que el ganar "partido a partido", según reconoció en la rueda de prensa de presentación celebrada este miércoles en el estadio Ruta de la Plata: "No quiero ni oir hablar de play off, porque el único objetivo que debemos marcarnos es el de ganar domingo a domingo".

Tornadijo señaló respecto al play off que "esa palabra no deberíamos de pronunciarla ya más porque se está presionando en exceso a una plantilla joven por todos los lados. Yo creo que ahora no tiene sentido, estamos en la undécimo posición y tenemos que centrarnos en ganar el domingo e intentar ser décimos, y al siguiente, novenos,... Yo esa palabra no la voy a utilizar jamás porque lo que hay que hacer es centrarse en el partido del Bupolsa del próximo domingo, sin presionar a los jugadores en exceso, aparte de la mala suerte de que jugadores muy importantes estén lesionados".

Tornadijo regresa al club rojiblanco con el que consiguió el ascenso en los años 97 y 99. Además jugó la fase de ascenso con el Villaralbo hace dos campañas cuando fue eliminado por el Cerceda.

La presidenta rojiblanca dio la bienvenida a un "hombre de la casa como lo era Losada, un burgalés de nacimiento pero también un zamorano de sentimiento que demuestra que lleva en su corazón al Zamora CF". Liedo apostó por su "dedicación absoluta" a la tarea que se le ha encomendado. "Al aceptar, Tornadijo demuestra que hay valores que están por encima de cargos y de comodidades. El club no puede exigirle más que una cosa: que siga queriendo al Zamora como siempre lo ha hechom y a poder ser, con buenos resultados pero si no llegan no será porque no haya puesto todo su empeño y su buen hacer".

Al equipo técnico de Tornadijo, Lucas y Arias, se sumará José Ignacio González, como entrenador de porteros, y Jesús Rodicio, como preparador físico.

"Mi cariño por Zamora es muy grande, es mi casa deportiva y personal también porque mi hijo mayor nació aquí. Es aquí donde he vivido mis experiencias deportivas más bonitas. Era muy difícil decir otra cosa que no fuera el sí a esta institución".

Tornadijo ha tenido que dejar el trabajo que realizaba hasta ahora en Burgos y recalcó que "todos los equipos trabajan con un cuerpo técnico en condiciones y nosotros disponemos de uno muy copetente y profesional que va a trabajar para que los resultados del Zamora sean los que todo el mundo quiere". Es la primera vez que Tornadijo y Lucas formarán tandem pese a que el que será su "segundo" posee un curriculum tan brillante o más que el suyo: "Es la primera vez pero ya lo hemos hablado muchas veces. Hemos tenido muchas experiencias en solitario y es muy difícil trabajar dada la exigencia que existe hoy en muchos equipos de Tercera División. Los pequeños detalles son los que marcan las diferencias a la hora de conseguir los objetivos. Surgió esta posibilidad y es un lujo tener con nosotros a Félix Arnáiz y a Manu Arias porque para mi es muy importante que los ex jugadores del Zamora, que han sido parte de su historia, colaboren de alguna manera y a Arias ya le tuve en el Villaralbo y sé que es un magnífico profesional y un ejemplo como jugador. Está capacitado para realizar estas labores porque no sólo tiene el título de entrenador sino también de director deportivo".

Carlos Tornadijo no quiere hablar de objetivos: "Creo que hay que poner el contador a cero y a partir de aquí, es más importante buscar soluciones que explicar las causas porque es difícil de entender pero forma parte del juego. Es una plantilla muy joven y con muchas posibilidades de evolución. Hay que darle un tiempo suficiente para que estos jugadores puedan irse desarrollando poco a poco y conseguir resultados porque a veces la presión de conseguir un resultado alto puede suponer una dificultad. Quedan muchas escaleras por subir pero hay que subirlos poco a poco y marcarse objetivos presentes y razonales para evitar presionar al equipo. Vamos a marcarnos objetivos a corto plazo para ir ascendido poco a poco pero sobre unas bases fuertes".