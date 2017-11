El Zamora destituye a Losada

El club anunciaba a primera hora de la tarde que Miguel Losada dejaba de ser el entrenador del primer equipo del Zamora CF y ponía fin a cuatro años en la entidad, primero en el banquillo del filial y durante los últimos dos años en el del primer equipo.

Horas más tarde, el entrenador salmantino se despedía de sus jugadores, de la junta directiva, de los trabajadores y de todo lo que representa el Zamora CF y no podía reprimir las lágrimas: "El Zamora me ha dado mucho y no lo puedo olvidar. No puedo tener ningún tipo de resquemor y no podré decir nunca nada malo del Zamora".

La decisión de la Junta Directiva se tomó el lunes, después de varias horas de reunión y después de que, en las últimas semanas, se valorara la opción. Tras caer en Almazán, Didia Liedo ratificaba a Losada como entrenador tras una primera reunión en la que la continuidad ganó. El empate de la siguiente semana, en casa frente al Astorga, reavivó un debate que, al acumular una tercera semana sin victorias, acabó por romper la relación entre Miguel Losada y el Zamora CF.

"En vista de la situación deportiva actual llegamos a la conclusión tras un análisis profundo de que el cambio de rumbo es una decisión dolorosa pero inevitable" explicaba Didia Liedo quien valoraba "el trabajo y dedicación el técnico salmantino" a quien calificaba como "gran apuesta en el proyecto deportivo" en lo personal "un amigo, una persona entrañable, de 11".

Junto con Miguel Losada se van Fino e Iván, dos de las personas que han trabajado en el cuerpo técnico de Miguel Losada y que dejarán la entidad junto a él. La directiva quería hacer extensible el agradecimiento a todos ellos, a los que se van junto a su capitán y a quienes intentarán seguir trabajando defendiendo el escudo del Zamora.

No quisieron perderse la despedida del técnico ninguno de los trabajadores que día a día conviven en el Ruta de la Plata y el abrazo con Gabino, delegado del primer equipo, fue emocionado. También se acercaron algunos jugadores pese a tener día libre, haciendo extensible su cariño al de toda la plantilla. Aleixo Cabral, Saúl, Miguel o Javi Rodríguez, todos convalecientes de lesiones, estuvieron presentes y despidieron emocionados al que ha sido su técnico durante esta campaña.

Antes de que todos los estamentos del club despidieran a Miguel Losada, el salmantino quiso agradecer públicamente la confianza que el club había depositado en su figura. "Me duele muchísimo no haberle devuelto el cariño que me ha dado el club, han sido cuatro años muy felices porque desde el primer día me han hecho sentir como en mi casa. Cuando tienes la oportunidad de entrenar al Zamora y llegas al primer equipo es un orgullo grandísimo y han sido cuatro años maravillosos pero los resultados no han llegado" explicaba el ex entrenador rojiblancos.

Losada mantenía la confianza en la plantilla para alcanzar los puestos de "play off": "Siento muchísimo llegar a este punto y que las cosas no hayan salido hacia adelante pero la plantilla tiene calidad y posibilidades y lo van a conseguir. Conmigo no ha podido ser pero tienen calidad para hacerlo".

Sobre el futuro también hablaba la presidenta del club, Didia Liedo: "Las circunstancias actuales han hecho que la relación de Miguel (Losada) y el Zamora CF se interrumpa premio Miguel es un hombre de la casa y del club, un zamorano más y siempre tendrá las puertas del Zamora abiertas. En un futuro los caminos del Zamora CF y de Miguel Losada se volverán unir".

Tras la destitución de Miguel Losada, en el entrenamiento de hoy algún técnico de la cantera rojiblanca se hará cargo de la sesión a la espera de encontrar un nuevo entrenador que se haga cargo del primer equipo. Los dos próximos partidos de los rojiblancos son en casa frente al Bupolsa y el Real Burgos y antes de final de año los zamoranos viajarán hasta Tordesillas. Un calendario cómodo, con una semana de descanso entre medias, para que el nuevo entrenador tenga tiempo para trabajar con los jugadores antes de iniciar una segunda vuelta que deberá ser la de la remontada rojiblanca.