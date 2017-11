El Zamora saca un empate que no le vale (0-0)

Once titular de Losada en Bembibre.

Once titular de Losada en Bembibre. Foto cedida por el club

El Zamora CF no pasó del empate frente al Atlético Bembibre en un partido en el que gozaron de varias ocasiones claras para sumar los tres puntos pero en el que no tuvieron puntería para marcar un tanto que merecieron durante los noventa minutos del encuentro y que les hubiera mantenido en la lucha por el "play off".

El cuadro de Miguel Losada arriesgó hasta el final, incluso cerrando con defensa de tres en los compases finales y varias veces estuvo cerca del tanto, incluso con el pitido final cuando un defensa salvaba con la cabeza el disparo de Ángel Encinar.

Los zamoranos tuvieron dos buenas ocasiones en el inicio del encuentro en un mano a mano de César Simón y un disparo de Javi Bueno, pero poco a poco fueron perdiendo fuelle en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En el segundo tiempo volvieron a apretar y tuvieron una muy clara de Fer y otra buena jugada de Mario Sopale pero, en uno de los mejores encuentros de los rojiblancos fuera de casa, no llegó el gol.