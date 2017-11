El Quesos El Pastor pasó el trámite de Avenida

El Quesos El Pastor plantó cara dentro de sus posibilidades a un Perfumerías Avenida que no le dio opción pero ante el que mostró de nuevo sus señas de identidad como un equipo luchador, que no da un balón por perdido y que no se arruga ni siquiera ante un candidato al título de Euroliga.

El equipo naranja sigue sin poder contar con sus dos nuevos fichajes, y tampoco pudo jugar esta mañana Anja Majstorovic, por lesión. Pese a ello, las zamoranas se mantuvieron cerca en el marcador durante toda la primera parte y tan sólo cuando las fuerzas comenzaron a flaquear tras el descanso, Avenida pudo imponer su clara superioridad de banquillo.

Era un partido para disfrutar del baloncesto dada la gran distancia que existe actualmente entre ambos rivales. Avenida llegó al Angel Nieto con el lógico cansancio que acumulan las jugadoras que participaron la semana pasada en el Preeuropeo, casi todas, y también pensando en el trascendental encuentro que tendrán que jugar el martes en Estambul contra el Fehnerbace con el liderato del grupo en el que militan en la Euroliga.

De esta forma, Miguel Angel Ortega dedicó el partido a preparar próximos compromisos y rotó bastante a sus jugadoras, aunque todas dispusieron de un tiempo parecido sobre la cancha.

El Quesos El Pastor inició el encuentro muy centrado frente a un Avenida que no era capaz de imponer su teórica superioridad. Así se fueron sucediendo empates a 2 y 4. Lucas Fernández había reservado de salida a Lina Pikciute, mientras Miguel Angel Ortega dejaba fuera del "cinco inicial" a Silvia Domínguez y le daba los galones a María Asurmendi.

Cuando parecía que Perfumerías Avenida había logrado ya una ventaja clara con 4-10, el acierto de Marina Lizarazu y Brianna Butler hizo que el Zamarat se metiese de nuevo en el partido con 9-10 obligando a Miguel Ángel Ortega a pedir su primer tiempo muerto para dar entrada en la cancha a Silvia Domínguez que impuso su dirección de juego para que Avenida cerrase con comodidad el primer cuarto con 9-18, trtas una canasta de la base catalana sobre la bocina.

Quesos El Pastor mantuvo la cabeza fría y Lucas Fernández no tenía reparo en dar minutos a sus canteranas frente a todo un líder de Euroliga. Las zamoranas, que no podían contar con la lesionada Anjia Majterovic, mantuvieron con dignidad desventajas no muy superiores a los díez puntos y, pese a estar tras minutos sin anota, se iban al descanso con 25-36.

Fueron minutos de buen juego en los que el numeroso público que casi llenó el Angel Nieto como es tradicional cuando el visitante es Avenida, disfrutó del encuentro que discurría dentro de unos cauces de juego espectacular y de escasas complicaciones por ambas partes. En el bando zamorano, Lizarazu llevaba la batura mientras Butler y Jenkins ofrecían espectáculo ante un rival que parecía frío todavía.

Pero tras la reanudación del partido, Perfumerías Avenida se mostró mucho más concentrado en su juego y en solo cuatro minutos conseguía, sin aparente esfuerzo, distanciarse hasta 20 puntos de ventaja en el marcador, frente a un Quesos El Pastor que basaba todas sus opciones de mantener la dignidad en el lanzamiento exterior que le permitió salvar la ropa a duras penas.

Mientras Lucas Fernández continuaba dando minutos a todas sus jugadoras de banquillo, en el bando contrario Erika de Souza imponía su ley bajo los tableros y ya el objetivo de las zamoranas se centró exclusivamente en evitar que su rival le superase por más de 30 puntos, cosa que al final no pudo alcanzar por muy poco. Pikciute hacía lo que podía frente al dúo letal que formaron Souza y Robinson, y cuando alguna de las dos se sentaba, Laura Nichols salía al rescate.

Ensayó una defensa zonal el Zamarat en los últimos minutos, pero el lanzamiento exterior salmantino no perdonó y el encuentro se cerraba con un 50-88 inepelable pese a las ganas y las ilusión que las zamoranas habían puesto en todo momento.

Tras este encuentro, comienza una nueva etapa en la lucha por la permanencia del Zamarat con la llegada de los dos refuerzos cerrados ya por el club. Vega e Ivezic darán, sin duda, la consistencia de que carecía hasta el momento el Quesos El Pastor. Por una parte, la pívot argentina debe de ser la interior que asegure un buen trabajo defensivo y al tiempo, pueda aportar la anotación bajo el aro que ahora mismo anota casi de forma exclusiva Brianna Jenkins. Por su parte, en el perímetro, Jelena Ivezic debe de aportar la anotación que le falta actualmente a la plantilla naranja y esa capacidad de resolución que le da su veteranía para los momentos decisivos de los encuentros.

La aportación de Gisela Vega y Jelena Ivezic debe sumar al gran momento de forma que ha alcanzado ya el resto de la plantilla y que ayer quedó patente frente a un rival de primer nivel.

El equipo técnico del Zamarat confía además que Anja Majstorovic esté recuperada a mediados de semana de la lesión muscular que le impidió jugar ayer.

El próximo rival será un Mann Filter de Zaragoza que no termina de tomarle la medida a la Liga y que ayer cayó en su casa ante un sorprendente Sant Adriá que sigue imparable en sus partidos fuera de casa