Quesos El Pastor cae con dignidad ante un gran Avenida (50-88)

El Quesos El Pastor plantó cara dentro de sus posibilidades a un Perfumerías Avenida que no le dio opción pero ante el que mostró de nuevo sus señas de identidad como un equipo luchador, que no da un balón por perdido y que no se arruga ni siquiera ante un candidato al título de Euroliga.

El equipo naranja sigue sin poder contar con sus dos nuevos fichajes, y tampoco pudo jugar esta mañana Anja Majstorovic, por lesión. Pese a ello, las zamoranas se mantuvieron cerca en el marcador durante toda la primera parte y tan sólo cuando las fuerzas comenzaron a flaquear tras el descanso, Avenida pudo imponer su clara superioridad de banquillo.

El Quesos El Pastor inició el partido muy centrado frente a un Avenida que no era capaz de imponer su teórica superioridad. Así se fueron sucediendo empates a 2 y 4.

Cuando parecía que Avenida había logrado ya una ventaja clara con 4-10, el acierto de Marina y Brianna hizo que el Zamarat se metiese de nuevo en el partido con 9-10 obligando a Miguel Ángel Ortega a pedir su primer tiempo muerto para dar entrada en la cancha a Silvia Domínguez que impuso su dirección de juego para que Avenida cerrase con comodidad el primer cuarto con 9-18.

Quesos El Pastor mantuvo la cabeza fría y Lucas Fernández no tenía reparo a dar minutos a sus canteranos frente a todo un líder de Euroliga. Las zamoranas, que no podían contar con la lesionada Anjia Majterovic, mantuvieron con dignidad desventajas no muy superiores a los díez puntos y, pese a estar tras minutos sin anota,r se iban al descanso con 25-36.

Tras la reanudación del partido, Avenida se mostró mucho más concentrado en su juego y en solo cuatro minutos conseguía, sin aparente esfuerzo, distanciarse hasta 20 puntos de ventaja en el marcador, frente a un Quesos El Pastor que basaba todas sus opciones de mantener la dignidad en el lanzamiento exterior que le permitió salvar la ropa a duras penas.

Mientras Lucas Fernández continuaba dando minutos a todas sus jugadoras de banquillo, en el bando contrario Erika de Souza imponía su ley bajo los tableros y ya el objetivo de las zamoranas se centró exclusivamente en evitar que su rival le superase por más de 30 puntos, cosa que al final no pudo alcanzar por muy poco.

Quesos El Pastor: Brianna Butler (16), Ainhoa López(5), Marina Lizarazu (12), Celia García(2), Alicia Jenkins (7) - cinco inicial- Lina Pikciute(8), Ester Martín (-), María Montalvo (-), Paula de la Fuente (-), Sara Hermosa (-).

Perfumerías Avenida: Adaora Elonu (21), Laura Quevedo (4), Erika Da Souza (12), Angel Robinson (11) - cinco inicial- Laura Nichols (6), Silvia Domínguez (6), Krisi Givens (6), Dandra Moss (13), Farhiya Abdi (6).

Parciales cada cinco minutos:

6-10, 9-18 // 18-29, 25-36

29-47, 38-63 // 45-73, 50-88

Arbitros: Asier Quintas y José Luis López.

Incidencias: Muy buena entrada en el Pabellón Angel Nieto con cerca de 1.000 personas en las gradas.