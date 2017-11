Tan cerca, tan lejos

No pudo ser. Pese a realizar una gran primera parte el MMT Seguros Zamora no pudo sumar nada positivo ante el Ciudad Encantada y al final cayó de forma clara frente a un equipo que continúa invicto en El Sargal. Los de Eduardo García Valiente ofrecieron una gran imagen hasta el descanso, defendiendo con mucho orden y jugando a favor de marcador durante muchos minutos; pero a la vuelta de vestuarios bajaron demasiado sus prestaciones y encajaron un parcial de 8-1 que puso fin a cualquier sueño del colista en Cuenca que, sin embargo, peleó hasta el final por una victoria que tuvo cerca durante mucho tiempo y que, al final, le quedó demasiado lejos.

Hubo dos hechos reseñables que se produjeron justo antes del comienzo de la contienda. El primero y más importante es que el portero local Kilian Ramírez se lesionó en el calentamiento con lo que los de Lidio Jiménez se quedaban únicamente con el ex del Zamora Leo Maciel mientras que su compañero bajo palos se sentaba en el banquillo aplicando hielo a su malherido tobillo. La segunda fue que se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de la hija de Miguel Rocas, vicepresidente primero de la IHF.

El duelo dio inicio con un latigazo a la madera de Anderson y una certera respuesta de Mouriño para poner a los visitantes por delante. Un siete metros de un Colo que también haría el segundo gol local empató por segundos el resultado porque Prieto y Ceballos siguieron colocando a Cuenca por delante, 2-3 en el minuto cinco. A los locales les costaba mucho superar la seis cero impuesta por Eduardo García Valiente y más allá de que la primera alternancia no tardó en producirse, 4-3, el choque prosiguió muy igualado, 4-5 con gol de Prieto tras parada de Calle.

El gran olfato goleador de Mouriño y un siete metros transformado por Magadán colocaron la primera renta destacable, 5-8 poco antes de cumplirse el cuarto de hora, pero el MMT Seguros Zamora no era capaz de frenar a un Colo Vainstein tremendo y su sexto gol de la noche servían para ver poco más tarde un nuevo empate, 9-9.

Con todo igualado dos minutos a Perovic sirvieron para que Zamora se mantuviese arriba, 9-11 tras un golazo de Ceballos desde el extremo y tiempo muerto de un entrenador local Lidio Jiménez que en ese momento movió genrosamente su banquillo. Se atravesó entonces por una fase de errores a ambos lados de la pista y de nuevo fue Colo quien sacó provecho desde los siete metros. Por primera vez al MMT Seguros Zamora le costó ver puerta pero por contra Calle le paraba un siete metros a Alves y Anderson penalizaba aún más el error local para mantener la renta de dos tantos. Eso sí Thiago Alves se desquitó de inmediato con un cañonazo a la red, pero Calle volvió a lucirse y en el ataque apareció Magadán con un bello tanto, 11-13 a falta de cinco para el receso. De ahí al bocinazo todo se cerró mucho más con buenas paradas en los dos lados y la primera de un Kilian Ramírez que entró justo al final, y en esa tesitura Zamora de nuevo se atascó en ataque. Además tampoco la suerte estuvo de su parte, Magadán al palo, y al descanso se llegó con máxima igualdad, 13-13.

Dos goles rápidos del local Xavi Castro en el reinicio y otro más de Perovic, los últimos después de una sanción de dos minutos a Prieto, situaron al Liberbank Ciudad Encantada por delante después de casi veinte y cinco minutos a remolque de marcador, 16-13. Aunque Ceballos redujo distancias al cazar una buena contra un nuevo tanto cómodo de los locales provocó el parón ordenado por García Valiente. Pero a vuelta a pista un recuperado Kilian Ramírez se apuntó una nueva parada y de nuevo apareció Castro para marcar una nueva máxima, 18-14 en el minuto siete.

El Ciudad Encantada atravesaba por su peor momento y la amenaza de que el resultado se rompiese sobrevolaba bajo los ánimos de una afición sargalina consciente de la importancia del momento. No mejoró el panorama una nueva exclusión visitante, a Jorge Martín, ni un nuevo trallazo de Castro directo a la red ni un par de grandes intervenciones de Kilian una desde los siete metros. Los locales olieron sangre y se lanzaron a por todas, 21-14 superado el diez para cerrar un demoledor parcial de 8-1.

La diferencia de siete goles ante un rival de tanta entidad como el conquense, cuando además no había perdido en su pista, acabó por finiquitar el partido y prácticamente el poco más de cuarto de hora que quedaba sobró por completo. El MMT Seguros Zamora no logró rehacerse de los golpes y ya no tendría nunca opciones de sumar algo positivo, eso sí, no bajó los brazos y pudo marcharse con la cabeza bien alta de El Sargal cayendo por 27-23.