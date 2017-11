García Valiente: "Leo nos conoce más a nosotros que nosotros a él"

El entrenador del MMT Seguros Zamora, Eduardo García Valiente, aseguró ayer que "Leo nos conoce más a nosotros que nosotros a él", en relación al lógico protagonismo que Maciel, ex portero del equipo pistacho, tendrá en el partido del sábado ante el Cuenca en el que milita actualmente el guardameta argentino. García Valiente explicó que "nos conoce mucho y se notaba el año pasado en los entrenamientos. No cabe duda de que es un porterazo y lo demostró aquí y lo está ratificando en Cuenca" aunque puntualizó que "Leo es solo uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar el sábado porque, entre otras cosas, se mantiene invicto en su pista. Será un partido bonito de jugar porque es una pista en la que el público aprieta, el rival realiza una defensa muy dura y cuentan además con Leo Maciel que saca muy bien el contraataque".

El entrenador del MMT Seguros se mostró confiado en que la primera victoria lograda en la pasada jornada contra Cangas "nos de un empujón que lo podamos aprovechar para, al menos, puntuar en Cuenca".

El entrenador salmantino reconoció que "inicié la semana tremendamente feliz, el lunes, pero luego ya nos hemos puesto a pensar en el Cuenca. De todas formas, intentaremos seguir en la línea del partido contra Cangas e intentaremos ganar en Cuenca".

Y anunció que su equipo no variará el estilo de juego de la pasada jornada "aunque cada partido aplicas unos matices para adaptarte el rival de turno, pero tendremos que mantener el máximo rendimiento, dando fluidez a nuestro ataque porque, en eso, podemos ser un poco mejores. Esa tiene que ser nuestra seña de identidad". García Valiente reconoció que "lo que más me ha gustado no ha sido la victoria en si, sino la forma en que la conseguimos, haciendo un buen balonmano y recuperando la eficacia que nos permitió estar de nuevo por encima de los 30 goles".

Por su parte, Raúl Maide reconoció ayer que "si ganas un partido, la semana la afrontas mucho más animado y más agusto con los compañeros", señaló el joven jugador zamorano quien aseguró que "esta primera victoria nos ha permitido coger buenas sensaciones y nos ha hecho ver las cosas que hacemos bien para potenciarlas de cara al futuro". Maide explicó en rueda de prensa que "la clave de nuestro juego estuvo en que movimos bien el balón, jugamos rápido, realizamos una defensa intensa y fuimos siempre muy fuerte". Respecto al rival de mañana sábado, Raúl Maide explicó que "tiene una plantilla muy fuerte con muchos jugadores buenos. Además han ganado todos los partidos en casa hasta el momento, pero esperamos que éste sea el primero que pierdan" y respecto a la presencia en la portería conquense de su ex compañero Leo Maciel, señaló que "él nos conoce y sabe cómo tiramos, pero también nosotros conocemos sus puntos débiles".