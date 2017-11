"Cuando no confíen me iré sin hacer ruido"

Ha sido una semana convulsa en el seno del Zamora CF. "Difícil" decía Miguel Losada, centrado única y exclusivamente en lo deportivo. Y es, precisamente, la marcha deportiva del equipo lo que ha llevado a ciertas tensiones internas tras el partido en Almazán y que han provocado que las redes sociales hayan sido especiales protagonistas por las opiniones de varias personas que se encuentran dentro del club.

Aparcado ese asunto, la directiva del Zamora CF ratificaba esta semana al entrenador del primer equipo en su puesto, algo que Losada decía no necesitar: "Ha sido una semana difícil por la derrota. Para mi entrenar al Zamora es una satisfacción y a mi, si algo me caracteriza, es la ilusión. Losada nunca va a ser un problema y yo voy a estar con una ilusión enorme porque estoy convencido que vamos a sacarlo adelante. Si algún día la directiva no cree en mi o la gente no quiere que siga Losada, igual que vine me marcharé sin hacer ruido".

Para que el adiós del técnico no se produzca pronto, los rojiblancos necesitan ganar este domingo al Atlético Astorga, un conjunto que llega en puestos de play off, ocho puntos por encima de los rojiblancos y que supondrá "una final" para el equipo de Miguel Losada.

"Sabemos que es una final porque los rivales suman y sería un golpe no ganar pero no pensamos en ello porque creemos que podemos sacar los tres puntos adelante" explica Miguel Losada sobe el próximo encuentro de los suyos.

Al Zamora le tocaría dar su mejor versión, la que se está viendo con los equipos de arriba de la clasificación, aunque Losada no encuentra el "razonamiento" de la diferencia que se ve de una semana a otra. "Por motivación no es. Es cierto que a propuesta de los equipos de arriba es distinta, nos vienen mejor porque proponen más, pero no por motivación no creo que sea" sentenciaba el preparador rojiblanco.

Para este trascendental envite, el entrenador zamorano podría recuperar a Aleixo Cabral y a Mario Sopale, aunque tiene más opciones el primero. Quienes están totalmente descartados son Javi Rodríguez, Miguel y Saúl, que siguen lesionados, y Dieguito por la roja que vio en Almazán. Completarán la convocatoria, por quinta semana consecutiva, varios jugadores de la cantera. Sobre este tema, Miguel Losada explicaba su postura sobre la convocatoria de Peralta, Cepeda, Chechi o Pablo con el primer equipo del Zamora. "La mitad de mi vida deportiva la he pasado en la cantera. Cuando estaba en la Unión Deportiva Salamanca, el año que estuve en el filial había hasta seis jugadores que estaban con el primer equipo y bajaban conmigo. Uno tiene que saber donde está y al primer equipo no se pueden llevar jugadores de descarte. Yo jamás he puesto ningún impedimento para que subieran los jugadores que fueran necesarios tanto cuando estaba Roberto Aguirre como cuando estaba Balta. El primer equipo tiene que trabajar para conseguir resultados y luego puede que los jugadores que subes no jueguen por circunstancias del partido pero siempre tienes que llevar los que creas que son mejores" explicaba Miguel Losada intentando dar por cerrada la polémica sobre la subida de diferentes juveniles para completar las convocatorias del primer equipo.

Convocados FCyLF

Cuatro jugadores rojiblancos están llamados a una nueva convocatoria de la Selección de Castilla y León UEFA en la que disputarán, el jueves 23 de noviembre, un partido de preparación ante la Gimnástica Segoviana de Segunda División B.

En esta convocatoria repiten, por parte del Zamora CF, Adrián Pérez, Roberto Levas, Charly y Fer, cuatro de los indiscutibles de Miguel Losada.

El técnico zamorano confía en que este encuentro amistosos no suponga una carga excesiva de minutos para unos jugadores ya de por sí muy cargados y que no pueden rotar. "Son jugadores que tienes que dosificarlos y durante la semana recuperarlos. Confiemos en que no vayan a tener una carga grande de minutos" explicaba Miguel Losada.