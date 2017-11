La directiva del Zamora ratifica a Miguel Losada

La mala marcha deportiva del Zamora CF ha comenzado a crear una delicada situación interna en el club rojiblanco en cuyo seno han comenzado a surgir las críticas el técnico salmantino. La junta directiva que preside Didia Liedo celebró en la tarde de ayer su habitual reunión de los lunes en la que, pese a que no entraba dentro del orden del día, el tema de la continuidad de Miguel Losada fue central aunque parte de la junta se salió con la suya pidieno calma a la hora de adoptar decisiones drásticas y se adoptó la decisión de ratificar al técnico salmantino. La propia presidenta reconoce que existe preocupación por la marcha del equipo pero no va a decidirse por el momento ningún cese. Esta situación está trascendiendo a todos los estamentos del club y ayer Pedro Lucas Rubio y José Enrique Rodríguez "Fino", fisioterapeuta y segundo entrenador del Zamora CF, tuvieron que aclarar la polémica surgida por la mañana a través de las redes sociales. "Aclarado el malentendido con @FinoMister. Ante la "polémica" generada con el tweet en alusión al ZCF, aclarar que el objetivo era animar a cuerpo técnico y jugadores para que una derrota (árbol) no borre el buen trabajo que hay detrás (bosque) y que permitirá el cambio de rumbo", escribió el responsable de Fisioreadapt intentando zanjar una polémica que había comenzado con un mensaje desde su cuenta de "Fisioreadapt", que lleva los tratamientos de los jugadores, en el que se señalaba: "@ZCFoficial "que el árbol no te impida ver el bosque...". Necesidad de cambio de rumbo o una temporada más...". Al darse por aludido, el segundo de a bordo de Miguel Losada replicó: "Me parecería muy bien vuestra opinión si no fuera porque estáis dentro del club. Dedicaos a hacer vuestro trabajo y dejad que los demás hagan el suyo. Gracias".

En la cuenta de Fisioreadapt se volvió a insistir: ""No entendemos esa salida de tono... creo que nadie se ha metido con el trabajo de nadie, ni impedimos el trabajo de nadie. Intentamos hace nuestro trabajo lo mejor que sabemos, con nuestros aciertos y errores, como todo el mundo, no somos perfectos. ¿Te hemos nombrado?".

Esta polémica se une a la que también ha planteado el entrenador del equipo juvenil del club, Fernando Bragado, que ya ha manifestado su descontento por la planificación del club ante la directiva. El motivo es la subida de varios de sus jugadores con el primer equipo ante la falta de nivel de la plantilla del filial y la escasez de efectivos del conjunto de Tercera.

La directiva es consciente de este malestar al que no ayudó la ausencia de minutos de los dos juveniles convocados para el duelo en Almazán del domingo (1-0). Pero por el momento, la directiva no está dispuesta a mover ficha.