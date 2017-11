"Necesitamos ganar dos partidos seguidos"

El entrenador del Zamora CF, Miguel Losada, señaló ayer en la rueda de prensa de los jueves que el rival del próximo domingo, el Almazán soriano «es un equipo que, por la plantilla que tiene, va a ser un enemigo difícil. Hay mucha igualdad este año en la categoría, pero no me parece un equipo que vaya a estar ahí abajo metido, por el potencial de la plantilla y por los futbolistas que ha fichado». El técnico rojiblanco cree que «no va a ser nada fácil pero vamos con toda la ilusión y la sensación de que tenemos que conseguir la victoria».

Losada reconoce que la irregular marcha del Zamora CF en la liga viene condicionada porque «tenemos una plantilla joven mezclada con la veteranía de otros jugadores que conocen muy bien la categoría e incluso la superior. Es un equipo que se tiene que ir haciendo por esta gente nueva» y no niega que la mentalidad pueda influir porque «ante las adversidades, el equipo se puede sentir lastrado». «Hemos corregido cosas desde el punto de vista táctico porque queremos un equipo más sólido -añadió Losada-. Creo que lo estamos intentando y el paso de la última victoria es positivo. Y en cuanto a capacidad, yo creo en esta plantilla, confío mucho en ellos. Estoy convencido de que en cuanto asentemos todo esto, que consigamos dos victorias consecutivas, que entremos en una dinámica positiva, el equipo dará muchas satisfacciones».

El entrenador del Zamora CF recuerda que la marcha del equipo este año es prácticamente la misma que el pasado a estas alturas de temporada: «Creo que tenemos dos puntos más que el año pasado pero lo que sí está claro es que nuestro lastre está en casa. Si a estos números le sumáramos dos victorias en vez de los dos empates que hemos cedido en casa, el equipo estaría muy cerca del play off. Ese ha sido el «debe» y tenemos que intentar cambiarlo. Porque si queremos estar arriba tenemos que ser un equipo sólido en casa._Los equipos que están arriba es porque en casa son intratables y nosotros tenemos que conseguirlo y si el punto de inflexión es el del otro día del Avila, pues fenomenal. En casa, con la gente que tenemos, vamos a conseguir muchos puntos pese a que en la segunda vuelta va a ser difícil pero tendremos muchas opciones».

Losada no sólo echa en falta a Javi Rodríguez: «Echo en falta a todos porque con una plantilla tan corta, el que estén todos, que puedan competir, que tengas varias opciones, para un entrenador es fundamental._Pero yo estoy muy contento con los chicos de la cantera, que están aportando muchas cosas en los entrenamientos y en general en capacidad. Un entrenador necesita tener la plantilla al completo. Nos persiguen las desgracias porque si analizamos las lesiones, la única muscular es la de Aleixo, y el resto son golpes en situaciones que normalmente no se dan. Esperemos que eso también cambie tener la plantilla al completo pronto». En este sentido, el portero juvenil Pablo sufrió un golpe en la nariz el miércoles pero estará disponible para el domingo. Además, Javi Rodríguez y Saúl evolucionan bien pero todavía no están disponibles, muy positiva es la evolución de Miguel y Aleixo, y son duda Dani Hernández y Sopale sufrieron dos contusiones muy fuertes y habrá que esperar hasta última hora.