Otro esfuerzo que resulta insuficiente

La victoria tampoco llegó en el derbi de la comunidad. Al MMT Seguros Zamora se le sigue resistiendo la victoria en Asobal y en esta ocasión perdió a domicilio ante el Recoletas Atlético Valladolid en un partido muy igualado durante más de cuarenta minutos, hasta que entonces los zamoranos se atascaron en ataque ante un Javi Díaz sensacional y cedieron una renta que se hizo insuperable.

Ambos conjuntos saltaron a pista tratando de imprimir un ritmo alto al juego y mostrando además bastante acierto, por lo que tras el cañonazo inicial del local Río no tardó en verse la primera alternancia en el marcador, 1-2 antes del minuto dos tras un contra bien finalizada por Ceballos. El buen desempeño de los zamoranos en ataque, especialmente desde la larga distancia, provocó no sólo una remontada mínima si no que el grupo de Garcías Valiente llegó a colocar el 1-4 tres minutos más tarde.

Pero en cuanto los locales recuperaron la calma pues el parcial llegó como consecuencia de un palo, una pérdida y un pasivo; el luminoso se igualó rápido a semejanza de lo que sucedía sobre la pista, 5-5 superado el diez con las defensas trabajando a un gran nivel y librando una bonita batalla de muchos kilos porque fundamentalmente se producía en la zona central, pero tambiéb de velocidad y desmarque porque las conexiones con los extremos acababan por marcar la diferencia, con Río y Gonzalo Matías por los locales e Iriarte, Martín o Ceballos entre las filas de los visitantes, 7-9 en el veinte de partido.

El choque estaba bonito y disputado, con interesantes detalles tácticos y técnicos. Acaso por la cercanía del descanso se pasó a una fase todavía más enrrabietada que conllevó mayores espacios y la visión de más goles, parcial local de 3-0 para el 10-9 apenas dos minutos más tarde. El técnico visitante decidió parar entonces el juego y a vuelta a pista su equipo reaccionó en ataque, amén de que se vieron dos buenas paradas de Calle, con una contra perfecta tras robo y un siete metros transformado por Martín que situaban una nueva alternancia, 11-12 a falta de tres, que sin embargo volvería a cambiar tras el bocinazo, 14-12 a la conclusión del primer periodo esta vez después de una gran parada del portero local Javi Díaz más posterior contragolpe letal .

El MMT Seguros Zamora reinició el enfrentamiento de forma ambiciosa, atacando con mucho criterio y defendiendo muy duro llevando a su oponente al pasivo, pero si no igualó con rapidez el resultado, 15-14 en apenas dos minutos, fue más producto de la mala suerte en forma de palo o del buen hacer de Javi Díaz. El Recoletas Atlético Valladolid solventó sus problemas agarrándose por enésima vez a Río y aprovechando el cañón de Serdio, 18-17 ya iniciado el minuto diez. El reloj avanzaba y los visitantes no conseguían nivelar la contienda, lo que minaba su ánimo, cuando se produjeron un par de malas decisiones ofensivas y una nueva parada del portero Javi Díaz, los locales fijaron una preocupante máxima a favor de tres goles en un duelo muy ajustado, 21-18, obligando a García Valiente a parar el juego.

La cosa no mejoró después pues no sólo brillaría la velocidad del lateral local Roberto Pérez, letal en esos compases, además su compañero bajo palos Javi Díaz encaminó lo que había sido una buena actuación al camino del recital, con paradas de todos los colores y una demoledora en lo psicológico a contragolpe de Mouriño. Entonces el Zamora se descentró, en defensa dejando muchos huecos al lanzamiento de media distancia rival y en ataque sin ideas incluso cayendo en el pasivo. El equipo pucelano vio el momento y metió la directa para fijar el 25-18 a falta de diez para la conclusión y nuevo tiempo muerto del banquillo zamorano.

De ahí al final el partido ya no volvería a ser el mismo que hasta entonces. El equipo vallisoletano se supo ganador y le bastó con no perder de vista el reloj para llevarse el triunfo con total holgura y sin sufrimiento alguno. El conjunto zamorano no bajó los brazos y peleó su suerte pero incluso jugando ya sin tensión le costó demasiado superar en ataque a los pupilos de Nacho González y a un Javi Díaz auténtico protagonista.

De nuevo un portero y su calidad frustraba así al MMT Seguros cuyo esfuerzo mereció más que el 30-22 final, siendo aún así insuficiente para ganar en Huerta del Rey.