Nadal se retira de París por problemas en su rodilla

El tenista español Rafa Nadal ha anunciado su retirada del Masters 1.000 de París, cuya ronda de cuartos iba a disputar este viernes frente al serbio Filip Krajinovic, debido a sus dolores en la rodilla derecha, aunque no ha descartado su presencia en las Finales ATP de Londres, la Copa Masters con las ocho mejores raquetas.

"Es un día triste para mí y para el torneo. Vine para dar el máximo, pero el jueves tenía mucho dolor. No quería parar y me dije que habría tiempo entre los dos partidos para seguir un tratamiento, pero hoy no me era posible jugar", señaló Nadal en rueda de prensa.

El número uno mundial reconoció que "la rodilla siempre está molestando un poco", pero que "a veces se pone peor". "No se trata de Londres, se trata del largo plazo", explicó cuando se le cuestionó por su presencia en el torneo de 'maestros', que se disputará del 12 al 19 de noviembre.

Nadal jugó dolorido en su duelo de octavos ante Pablo Cuevas y tuvo que pedir que le vendaran la rodilla en un partido que acabó resolviendo en tres sets. El balear, que tiene asegurado su número uno mundial a final de temporada, se centrará ahora en intentar recuperarse a tiempo para jugar en Londres.