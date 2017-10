"La Doggie Race me parece una pasada y me hace muchísima ilusión"

La Doggie Race que se disputa el próximo fin de semana tendrá el honor de contar como madrina con la benaventana María José García. Entre el amplio abanico de grandes deportistas que han dado la ciudad y la comarca benaventana, La Opinión-El Correo de Zamora ha elegido en esta primera edición a una triatleta que en poco más de cuatro años ha conseguido varios títulos nacionales y ya prepara su participación en el Mundial de Dinamarca el próximo año. Pepa es todo un ejemplo de dedicación al deporte, desde su puesto de trabajo como monitora en el Gimnasio Body Fitness de Benavente, y en la práctica de uno de los deportes más duros por lo que supone entrenar tres especialidades deportivas completamente distintas entre si. La actual campeona de España veterana de Triatlón Cross hará un paréntesis en su programa de competición y entrenamientos para participar el próximo fin de semana en la Doggie Race, una actividad pionera que tendrá como marco la ciudad de Benavente donde ella reside y trabaja.

- La Opinión-El Correo de Zamora ha decidido nombrarla madrina de la primera edición del Doggie Race que se celebra el próximo fin de semana. Se trata de una experiencia pionera por estas tierras. ¿Qué valoración le merece?

- Me parece una pasada y me ha hecho muchísima ilusión. Se lo agradezco mucho porque, que piensen en una, supone una gran satisfacción. Lo agradezco de corazón porque me parece una auténtica pasada. Aquí en esta zona hay muchísima gente que tiene perros y esta es una iniciativa preciosa para toda la familia.

- ¿Participará con su perro?

- No tengo posibilidad de traerlo porque está fuera. Llevaré el de un familiar que, además, está muy acostumbrado a correr. Me parece una idea muy buena y espero que salga bien. Estoy animando a todo el mundo y estoy convencida de que será un éxito. Las primeras ediciones de todo siempre cuestan un poco más pero luego, cuando la gente vea lo que es, será todo más sencillo.

- ¿Como se le ocurrió dedicarse a este deporte tan duro, de dónde viene su vinculación con el triatlón?

- Principalmente porque me gustaba mucho la natación, y también la bici. Correr, siempre he corrido, pero es lo que menos me gusta y también a lo que menos tiempo le dedico. Hace cinco años se celebró el Campeonato de Castilla y León en Valladolid y decidimos ir a probar. Competía todavía Ana Burgos, que fue olímpica, y había un altísimo nivel. Y decidimos probar a ver qué tal se nos daba. Ya empecé compitiendo en lo más alto porque en Valladolid siempre hay un nivel brutal.

- ¿Qué distancia era aquel triatlón?

- Era un Sprint. Mi objetivo era acabarlo y lo conseguí. Me pareció muy chulo y a partir de ahí, fuimos progresando poco a poco. Y al final, te engancha. Lo que pasa es que es muy duro.

- ¿De qué forma le ha condicionado el venir de la natación?

- Te encuentras a gente que gana corriendo, pero si no nadas también lo tienes muy difícil. Yo empecé en el Club Natación Benavente y con ellos sigo entrenando y compitiendo. El año pasado gané el Campeonato de Castilla y León Master en 3.000.

- Hereda también la gran tradición ciclista que existe en Benavente.

- Me entreno con la gente del club Dual Bike, es una gente que domina especialmente la bici de montaña como el que más. Por esta zona existe mucho nivel en bici de cross, y la técnica es fundamental en esta especialidad. Este año pienso ir al Mundial y el sector de bici será muy técnico, por lo que me tocará entrenar mucho la bici. Ya el circuito del Campeonato de Castilla y León en Aguilar de Campoo tenía una parte bastante técnica. A mi me gusta ese tipo de carreras.

- Dice que el sector de carrera es su "talón de Aquiles", pero tampoco lo hace tan mal.

- Yo creo que, como es al final, ya vienes caliente. Sales del agua a tope, coges la bici y sigues a fuego. Como no paras, el arranque en la carrera lo haces con mucha fuerza. No es que lo haga tan mal, lo que pasa es que no me gusta correr y es lo que más me cuesta entrenar. En los otros tramos, pongo más pasión.

- ¿Se ha planteado el subir de distancias?

- Ya he competido este año en el Campeonato de Castilla y León de la distancia olímpica en Lantadilla (Palencia) y quedé tercera absoluta y, primera veterana, a pocos segundos de las dos primeras. Como no había competido nunca en esa distancia, en la carrera, me contuve un poco, hice un poco más suaves los cinco primeros kilómetros pero al final acabé muy bien.

- ¿Cómo va a planificar la próxima temporada?

- Queremos ir al Mundial de Triatlón Cross de Dinamarca que es el día 10 de julio, pero el 14 es el Campeonato de España. Intentaremos hacer los dos si consigo llegar a tiempo porque ya tengo la plaza para el Nacional al ganar la Copa de España. Estos últimos años, el Mundial se celebró en paises muy lejanos, y esta vez en Dinamarca es mucho más cerca y la gente parece que me va a ayudar. Ahora tengo que pensar también si competiré en la categoría absoluta o en grupos de edad. Habrá que ver cómo van los entrenamientos y cómo me encuentro entonces.

- Siempre es difícil compatibilizar el trabajo con el deporte, aunque en su caso, trabajar como monitora en el Gimnasio Body Fitness, facilitará las cosas.

- Lo llevo mal, porque no me sé controlar. Dar clases durante toda la semana supone un esfuerzo importante, y de cara a la competición en el fin de semana, se supone que hay que bajar el nivel de los entrenamientos para no llegar cansada, pero es difícil porque me meto en la clase y no sé contenerme. La verdad es que estoy muy contenta porque, que te guste tu trabajo, es lo mejor que te puede pasar.