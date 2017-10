El club Virgen de la Concha y la empresa Fidalgo Vecino sellaron ayer un nuevo acuerdo de patrocinio justo cuando se cumplen 25 años de colaboración entre ambas entidades, la edad del club fundado por Nacho Teruelo que afrontará una nueva temporada en Liga EBA y en diversas competiciones autonómicas.

La colaboración con Fidalgo Vecino se ha venido repitiendo durante todas las temporadas de existencia del club: "Veinticinco años juntos, desde el primer año, en 1993, los hermanos Fidalgo Vecino han estado siempre a nuestro lado, de una manera u otra. Una relación de tantos años es muy difícil de encontrar hoy en día en cualquier ámbito de la vida y en el deportivo, todavía más. Es un orgullo poder compartir con ellos nuestras ilusiones y nuestros proyectos", señaló Nacho Teruelo en el acto de presentación del equipo que se celebró ayer en la sede de la empresa de alimentación zamorana.

Teruelo destacó que durante este cuarto de siglo, "hemos asentado una buena base de cantera, en el primer equipo. Tenemos alrededor de cien deportistas practicando los deportes que nos gustan y seguimos con la misma política: no olvidamos a la gente de Zamora, de la cantera, aunque sabemos que es muy difícil llegar al primer equipo pero con trabajo y esfuerzo lo podremos lograr". En este sentido, se mostró orgulloso de haber contratado este año como primer entrenador a Nacho Domínguez, técnico zamorano y ex jugador de la cantera del club. "Es alguien de la casa que conoce cómo funciona el club, que sabe que somos modestos pero tenemos mucha ilusión y esperamos que viva una temporada plagada de éxitos".

El primer objetivo de este nuevo Innova Chef será evitar el descenso, un objetivo que se complica este año ya que serán cinco o seis los equipos que desciendan. Y una vez logrado ese objetivo "ir partido a partido y ver a dónde podemos llegar".

Gerardo Fidalgo, en representación del patrocinador, recordó cuando "Nacho me presentó el proyecto hace 25 años y nos comprometimos a sacar adelante este proyecto en una ciudad humilde como Zamora. Lo fácil hubiera sido poner dinero, como hacen el Madrid o el Barcelona, pero nosotros teníamos que hacerlo con lucha y trabajo. Y por eso os pido que tiremos todos de Zamora porque tenemos todos aquí un problema bastante gordo. Y cuando ganéis no dudéis en decir que somos un equipo de zamoranos".

Por su parte, Nacho Domínguez dio las gracias a los presentes y al patrocinador, y recordó que "gracias a esta empresa pude jugar al baloncesto en mi adolescencia y como no valía para jugador, me tocó ponerme de entrenador". El técnico zamorano resaltó que "el denominador común de esta plantilla es la ilusión por este proyecto, por llevar a Zamora un paso más arriba y cada uno, sus carreras a otro nivel. Es un marco ilusionante que nos permite un desarrollo individual a cada uno y queremos devolvérselo a la ciudad. En cuanto me llamaron para liderar este proyecto no lo dudé porque es mi sueño, poder trabajar en Zamora en un proyecto de gente joven y con mucha ilusión", explicó Nacho Domínguez.