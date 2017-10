Miguel, a la espera de saber si tiene afectado el menisco

El guardameta del Zamora CF, Miguel del Río, sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Así lo han confirmado los servicios médicos del club tras la exploración realizada este lunes. El portero rojiblanco se tuvo que retirar en el descanso del partido ante el San José por culpa del dolor y ahora deberá estar de baja al menos dos semanas. Ese es el periodo estimado de recuperación siempre y cuando no haya daño en el menisco, una posibilidad que sigue abierta y que obligará al cancerbero a someterse a una resonancia que le será practicada hoy mismo, si todo marcha según lo previsto por el jugador.

Más allá de la situación de Miguel, el Zamora CF continúa pendiente del estado de su línea defensiva, una parcela escasa de efectivos que, además, está sufriendo con las lesiones. De hecho, ni uno solo de los cinco componentes de la zaga ha podido disputar todos los minutos esta temporada por culpa de problemas físicos.

En ese sentido, el último en caer fue el lateral zurdo, Roberto Levas, que tuvo que ser sustituido en el descanso del partido ante el San José por culpa de unas molestias musculares que, en principio, no deberían ir a más. En todo caso, el defensor rojiblanco se ha sometido a pruebas para evaluar su situación y habrá que ver si puede estar disponible para el choque que medirá el sábado al Zamora CF con el Numancia B.

Su presencia se antoja clave, no solo por el buen rendimiento que está mostrando el ex del Cristo Atlético, sino también porque la ausencia de Saúl condiciona las posibilidades de Losada para formar la línea de cuatro habitual en defensa. Así, con Adrián, Aires y Charly como fijos, si no hay contratiempos, una hipotética baja de Levas obligaría al técnico rojiblanco a experimentar con algún centrocampista para cubrir la banda izquierda o a modificar el dibujo para adaptarlo a los recursos disponibles. El sábado, la opción que tomó el técnico salmantino fue meter en el campo a Javi Bueno en el segundo tiempo.

Por otro lado, continúa preocupando el estado de Javi Rodríguez, que arrastra una lesión muscular desde la conclusión del partido ante el Salmantino y que aún deberá esperar para saber si puede jugar ante el filial del Numancia. El propio Losada comentaba este lunes que existen dudas acerca de la participación del jugador zamorano y abogaba por esperar cómo evoluciona durante la semana.

En cuanto a la actividad diaria del equipo, el conjunto rojiblanco regresaba este lunes a los entrenamientos con la vista puesta en el choque ante el Numancia B, que se disputará el sábado a las 18.30 horas para dar margen al equipo a recuperarse de cara al choque que le medirá entre semana a la Cebrereña a domicilio.

Según la planificación habitual trazada por el cuerpo técnico, la plantilla descansará hoy y regresará al trabajo mañana miércoles. Eso sí, lo hará sin cinco de sus efectivos, aparte de los lesionados, y es que Adrián Pérez, Juan Berlana, Charly, Roberto Levas y Fer han sido citados por la Federación de Castilla y León para participar en un entrenamiento con la preselección UEFA.

En ese sentido, cabe destacar que el Zamora CF es el segundo equipo del grupo que más futbolistas aporta a esta convocatoria, después del Salmantino, con seis. Ya el año pasado, los rojiblancos tuvieron que sufrir las lesiones de Juanan y Caramelo por culpa de estas sesiones, más allá del perjuicio que supone dentro de la semana previa al partido. Habrá que ver si, en esta ocasión, los rojiblancos tienen más fortuna.