El Madrid se busca en el Bernabéu

El Madrid encara su duelo de hoy ante el Eibar con el objetivo de reencontrarse en el Santiago Bernabéu tras fallar en tres de las cuatro jornadas ligueras que ha disputado de local y firmar el peor arranque en casa desde el año 1998. La falta de pegada está condenando al Madrid, que volverá a apostar hoy por Benzema y Cristiano Ronaldo en la delantera.

Zidane, técnico del Madrid, tiene las bajas de Navas, Carvajal, Kovacic y Bale. Casilla será titular en la portería. Las dudas en el actual campeón están en la defensa. Todo gira en torno a Varane. Si físicamente está para jugar, el puesto de lateral derecho, ausente Carvajal por lesión, se lo disputarán Nacho o Achraf. De descansar el francés, Nacho será central y el canterano será lateral. Theo Hernández puede ser la novedad en la izquierda por Marcelo. El centro del campo, con Casemiro de ancla y Modric, Kross e Isco en los mandos, parece más claro. Al técnico galo no le preocupa la mala racha, convencido de que pasará. "No estamos tan mal. No sé si la gente se ha olvidado ya de que ya tenemos dos trofeos, nosotros no. Vamos a jugar uno más en diciembre y hasta el final de la temporada tendremos Liga, Champions y Copa del Rey. Estamos en el buen camino",dijo el entrenador francés.

El Eibar saldrá con tres centrales pese a la lesión de Iván Ramis. La mayor duda es si Mendilibar apostará por dos delanteros.