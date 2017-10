"Hoy estoy contento como entrenador"

Saulo Hernández se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el Aquimisa Queso Zamorano pese a la dolorosa derrota final: "Esto pasa en baloncesto y en cualquier deporte, por eso nos gusta. Nos duele pero habrá otras oportunidades en que la moneda caiga de nuestro lado como el año pasado". El entrenador del CB Zamora añadió que "les he dicho a los jugadores que, dentro de que hemos perdido, es el día que, como entrenador, me voy más contento a casa por cosas que no son exactamente deportivas: por la sensación de que nunca nos rindamos, de que da igual cómo va el partido y siempre apretamos los dientes. Que tengamos un orgullo y un espítitu competitivo por llegar hasta el final como lleguemos. A nivel táctico o deportivo, estamos a años luz de lo que se verá dentro de tres o cuatro meses y eso es lo que a mi me da fuerzas".

Una de las claves de la victoria de Plasencia estuvo en el rebote ofensivo: "Es el equipo que más rebotes ofensivos ha cogido en la categoría, también nos ha penalizado que Hansen se lesionó el martes, hoy forzó y no estaba bien. No somos un equipo muy grande y pese a eso, y con todas las dificultades que hemos tenido en la pretemporada, hemos sido capaces de remontar ante Plasencia, ponernos por arriba y tener oportunidades de llevarnos el partido. Una canasta no nos tiene que cambiar las sensaciones que es lo fundamental para saber que vamos por el buen camino", añadió el técnico zamorano tras finalizar el partido disputado ayer en el Pabellón Angel Nieto con una buena entrada de público que siempre apoyó a su equipo.