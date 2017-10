"Este es el camino que tenemos que seguir"

Miguel Losada declaró tras el partido que "ha sido un partido difícil por las dimensiones reducidas del campo y por cómo llegábamos. Ellos tenían mucha necesidad y nosotros también. En cuanto a ocasiones, hemos sido mejores nosotros porque hemos llegado más veces y con más claridad. Hemos tenido alguna situación clara para aumentar la renta pero lo relevante es que hemos ganado. Además, creo que lo importante es que hemos hecho un partido serio en todas las líneas. El rival ha apretado y nos ha creado dificultades, si bien no en defensa. Este es el camino a seguir", concluyó el técnico rojiblanco.

Eduardo Modrego, técnico soriano, insistió en que "ha sido un partido como todos los que hemos hecho en casa. Una primera parte sin ritmo por ninguno de los dos equipos. A nosotros el miedo a perder nos atenaza. Ellos tampoco han expuesto mucho más porque llegaban con una mala racha. En la segunda parte se ha dado lo que viene siendo habitual. Una llegada, un gol, y no somos capaces de remontar. No hemos hecho méritos para ganarles pero tampoco para perder. Lo normal es el empate en este tipo de partidos. Al final, ha decidido un detalle por tener ellos mayor calidad, no se puede destacar nada más".