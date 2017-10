Quesos El Pastor, un gran rival

Pocas veces una derrota trae consigo un buen sabor de boca, algo que le ocurrió ayer en Cáceres al Quesos El Pastor. El equipo naranja puede estar satisfecho con el trabajo realizado en un partido en el que volvió a demostrar que es un conjunto competitivo en esta Liga pese a que le falten efectivos.

Fue el de ayer un encuentro jugado de poder a poder en el que las zamoranas mantuvieron un altísimo nivel de juego durante los primeros 36 minutos y tan sólo en la recta final acusaron el desgaste físico de una plantilla muy corta frente a un rival mejor armado y con un trío de americanas de primer nivel.

Fue una ocasión para que el Quesos El Pastor refuerce su moral y afronte con optimismo y confianza, sobre todo, los próximos compromisos; el primero frente a un Cadí Le Seu que ayer mismo caía en casa (62-69) ante un Sant Adriá que ya ha dejado de ser la sorpresa de la Liga.

Ahora bien, puede que este buen rendimiento no sea suficiente si el club no encuentra pronto algún refuerzo más para una plantilla que crece constantemente, agrada, realiza un buen juego, pero esto solo puede no ser suficiente ya que está muy justa de efectivos como quedó patente ayer.

El Quesos El Pastor llegó al encuentro de ayer con el buen sabor de boca de la anterior victoria, una semana antes, frente al Campus Promete, y pronto confirmó aquella magnífica imágen ofrecida ante su afición en el Pabellón Angel Nieto. Y desde la primera canasta que anotaba Anja Majstorovic, el equipo naranja tomaba la iniciativa en el marcador con un juego fluido, alegre y con una intensa defensa, como le gusta a Lucas Fernández.

Aunque Al-Qazeres entró pronto en el partido y puso a funcionar a su "america´s army" que integran una exterior de primerísimo nivel como es Alexis Jones, recién llegada de ganar la WNBA con Minnesota; Joy Adamas, que procede de la Universidad de Oviedo y está repitiendo sus estadísticas de LF2; y Shayla Cooper que resultó imparable bajo el tablero tanto en el propio como en el contrario.

Pero las zamoranas no se arrugaron ante el trío cacereño y no sólo lograron contener la tímida reacción del Al-Qazeres, sino que, tras igualar a 15 puntos, tomaban la delantera con un gran desparpajo apoyadas en el poderío físico de Jenkins y en la "mano tonta" de Briana Bluter que demostraba que su acierto una semana antes en el Angel Nieto no fue mera casualidad.

El equipo zamorano mejoró en defensa interior con la entrada de Lina Pikciute en el segundo cuarto, y su rival no tuvo capacidad de reacción. La ventaja naranja se disparó a un 29-38 que hizo saltar las alarmas en el Macayo.

Jacinto Carbajal tuvo que hacer regresar a la pista a sus tres americanas para que la herida no sangrase más y conseguía llegar al descanso con un 39-45 que aceptaban las cacereñas como un mal menor.

El partido se reanudó tras el descanso con un intercambio un tanto loco de canastas de todo tipo del que salió en un principo beneficiado Al-Qazeres que lograba igualar a 55 en los mejores momentos de Shayla Cooper que anotaba hasta diez puntos seguidos. La pívot americana pasó entonces a reinar dentro de la pintura hasta despacharse con un 11/15 en tiros de dos puntos y 14 rebotes al final del partido.

No se vino abajo el Quesos El Pastor y con sendos triples de Marina Lizarazu y Ainhoa López recobró la delantera en el marcador y siguió metiendo el miedo en el cuerpo a sus enemigas.

El tercer cuarto se cerraba con el Zamarat por delante todavía e incluso Lizarazu, que jugaba sus mejores minutos, ponía el 62-67. Pero entonces comenzaron a fallar las fuerzas del Quesos El Pastor que empezó a cometer errores como agotar las posesiones en un par de ocasiones o forzar faltas en ataque sin necesidad.

Casi siete minutos tardaron en anotar las zamoranas aunque su rival tampoco estuvo muy acertado y el partido llegó a los tres últimos minutos con 71-69 tras una canasta de Brianna Butler. Entonces apareció la canaria Esther Montenegro para dejar patente su sabiduría con dos canastas que fueron fundamentales, mientras Alexis Jones rubricaba la victoria extremeña poniendo el espectáculo.