Losada: "La directiva quiere otra situación del equipo"

Miguel Losada, entrenador del Zamora CF, reconoció ayer en rueda de prensa que "la directiva quiere otra situación del equipo. Ellos nos dan tranquilidad y confianza, confían en todo y es de agradecer pero no podemos quedarnos en eso. Sabemos la presión que tenemos porque somos el Zamora, los jugadores lo saben y yo lo sé. Sabes a lo que te enfrentas, pero eso no tiene que asustarnos. Esa presión es porque todo el mundo te ve capacitado para estar arriba y tenemos que convivir con ello. A nadie le gusta ver dónde está el Zamora en la clasificación pero tenemos que pensar que estamos a poco más de un partido de la zona de play off, tenemos un margen, y hay que reaccionar rápido".

Losada no quiere echar balones fuera porque "sé lo que es ésto, sabemos que nuestro crédito son las victorias y cuando eso no pasa, entiendo las críticas. La directiva lo sabe. Yo estoy tranquilo y confiado. Lo único que yo puedo hacer es trabajar y organizar, y a partir de ahí pienso que las cosas van a cambiar. Siempre he sido positivo y optimista, y en las situaciones malas, no me voy a venir abajo".

El técnico salmantino señaló en rueda de prensa tras el empate en casa de la pasada jornada que "no queda otra que recuperarse porque, al final, esto sigue, no podemos parar y lo inmediato es lo del sábado. Con esa intención vamos a ir a jugar contra el San José". Losada cree que "una de las cosas positivas que tiene el fútbol es que lo inmediato es lo más importante y lo anterior, en poco tiempo lo puedes olvidar. Entonces vamos a intentar olvidar con buenos resultados".

El equipo se encuentra en buena situación física aunque hoy mismo pasará por el quirófano Saúl para operarse del tabique nasal y Javi Rodríguez sigue con molestias musculares y el entrenador confía en que pronto pueda volver a contar con él "aunque será complicado para esta semana", informó. El Zamora, situado en un preocupante noveno puesto, visita a un San José que le mira desde el último puesto de la clasificación sin haber sumado un solo punto hasta el momento, pero Losada no quiere ninguna confianza porque "necesitamos esta victoria aunque si pensamos que va a ser fácil y si nos confiamos, lo tendremos muy difícil. El San José en su campo es fuerte, es fuera de casa donde está encajando las goleadas. En casa, todos los rivales le han ganado por la mínima salvo el Cristo Atlético (1-3). El resto fueron resultados muy cortos. Además lo sabemos de la temporada pasada que es un campo muy pequeño, irregular... pero te tienes que adaptar y a nosotros sólo nos vale la victoria. Con esa necesidad vamos a ir, con confianza pero respetando que el contrario en su campo es un rival complicado".

El entrenador del Zamora CF explicó respecto al empate inesperado ante el Burgos Promesas que "queremos hacer las cosas mejor, empezando por mi. No estoy conforme ni con lo que está haciendo el equipo ni con la sensación que transmite. Tenemos que intentar cambiar eso, que la gente se sienta contenta y orgullosa del equipo. Si las cosas no salen bien, algo no estamos haciendo bien y tendremos que mejorarlo".

El talón de Aquiles de este Zamora parece la defensa: "Estamos cometiendo errores que nos cuestan muy caro, pero también es cierto que tenemos que dar una sensación de equipo compacto como la dimos contra el Salmantino, un equipo con muchísima capacidad ofensiva que no nos creó ocasiones de gol. Y eso tenemos que hacerlo contra cualquiera. Empezando por el entrenador, tenemos que ser un equipo mucho más sólido. Somos humanos y podemos errar, pero mi tarea es que el equipo sea mucho más compacto y fiable".