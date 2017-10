Balonmano Zamora: "Nuestra losa es pensar en lo que está por venir"

No oculta Eduardo García la importancia que tiene el encuentro del sábado ante Ciudad de Logroño para el MMT Seguros pero enfoca la cita lejos de pensar en ella como un encuentro determinante para la salvación, dejándose llevar por la mala racha en la que se encuentra su equipo. De hecho, pese a que "mirando la tabla sea un rival directo", el técnico advierte que "pensar en el futuro es la losa" que presiona a los pistacho más que las derrotas.

"Es un rival que nos saca un punto pero no podemos encarar el partido con un pensamiento negativo, pensando a cuántos puntos nos quedamos de la salvación si perdemos. No, tenemos que ver las cosas de otra manera. Debemos pensar en la oportunidad que supone ganar para aliviar esa presión que tenemos, esa losa que parece que pesa mil millones de kilos y que nos impide soltarnos y estar a gusto en la pista. Tenemos que jugar pensando en que ganar a una plantilla con nombres como Chiuffa, Javi Muñoz, Montoya, o Del Arco supondría todo un hito para nosotros y que, además, sería un premio que nos permitiría ver las cosas de manera bien diferente a la de ahora", comentó García Valiente en rueda de prensa.

El entrenador del MMT Seguros indicó, preguntas después, en ese peso que arrastra el equipo debido a los resultados de esta temporada. El último, la eliminación copera del miércoles que le ha llevado a cambiar su punto de vista sobre como alcanzar esa primera victoria que todos desean. "Desde el varapalo de ayer no he visto al equipo. Ha sido una noche muy dura, de insomnio y darle muchas vueltas a la cabeza. Y creo que debemos estar tranquilos; no decirlo, hacerlo. Estamos jugando pensando, tanto equipo como aficionados, en no descender, creyendo que vamos a descender... y no, ese no es el camino. Yo ayer hice una reflexión y me dije: "Edu, deja de pensar en el futuro porque así no vas a disfrutar del hecho de jugar en la Liga Asobal."", explicaba el técnico salmantino, añadiendo: "A lo mejor, dentro de tres o cinco años recordamos con nostalgia que teníamos un equipo en la élite y fue por pensar en ese mismo día. Hay que centrarse en el ahora. Yo cuando más disfruto es cuando entreno, preparo o dirijo los partidos de forma intensa, sin pensar ni un minuto más allá de ese momento. Nuestra losa es pensar en lo que está por venir, y así no disfrutamos. Hemos trabajado mucho para llegar aquí y, la mejor forma de disfrutarlo, es día tras día y darlo todo, empatizar con el aficionado y trabajar para que siempre se marchen orgullosos del pabellón. Así ha sido siempre y, solo con eso, hemos hecho muchos milagros".

Proezas como podría ser ganar a un equipo como el Ciudad de Logroño, entrenador por "uno de los mejores técnicos de España como es Jota" y que "por mimbres, no pertenece a la zona baja de la tabla". "Creo que a ellos también les ha podido la presión de empezar con malos resultados", indicó un García Valiente que espera "llegar en el partido al minuto 42, tener al alcance de la mano un reto mayúsculo y que sean ellos los que comiencen a ver fantasmas en la pista".

Iñaki: "Tenemos que empezar a creérnoslo "

Por su parte, Iñaki Gómez señalaba ayer en rueda de prensa que la falta de eficacia ofensiva de su equipo puede estar basada en "la falta de confianza" y que, tras "una noche muy complicada" tras caer frente a BM Nava avisó a sus compañeros en ese sentido. "Nuestros rivales son muy buenos pero no podemos ir sin confianza a los partidos, yo decía ayer que debemos empezar a creernos un equipo de Liga Asobal porque quizá, cuando lo creamos, sea demasiado tarde", relataba el zamorano asegurando que "esta claro que un equipo con internacionales, campeones del mundo o porteros del nivel de Aguinagalde no es de nuestra liga" pero que "la clave para lograr la permanencia pasa por ganar como sea los partidos de casa, sea contra quién sea" y que el MMT Seguros solo conoce un camino para ello "estar juntos y que prime la unión". Ese que el grupo ha llevado siempre y en el que se siente "protagonista cada día".