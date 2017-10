Maverick Viñales cree posible recortar los 41 puntos de Márquez y lograr el Mundial

El español Maverick Viñales ha destacado que "el campeonato no termina hasta que se hayan repartido todos los puntos", por lo que no da por imposible conseguir el título de MotoGPen las tres carreras que faltan. Tercero en la clasificación general de MotoGP a 41 del liderato que ocupa Márquez, el catalán quiso animarse recordando: "Phillip Island me encanta, el año pasado fuí el más rápido allí".