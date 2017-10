Una vez más, Eduardo García no quería poner excusas en la derrota y afirmaba que, pese a estar centrado en la lucha por la salvación y en el importante partido que jugará el sábado a ese respecto, el MMT Seguros "siempre quiere ganar", aunque ayer no mereció hacerlo.

"El resumen del partido es claro. Hemos anotado solo 18 goles y con esos números no se puede ganar casi ningún partido", indicó el técnico salmantino que incidió en el problema que tiene su equipo para acertar con la portería. "En defensa estamos bien, en portería hoy se estuvo bien pero en ataque no acertamos. Lanzamos fuera, en malas posiciones o contra el portero. Fallamos mucho y eso es un gran lastre", reconocía al término del debut y eliminación copera de los pistacho.

García Valiente afirmó que el MMT Seguros ha tenido poco tiempo para trabajar en la Copa del Rey y que esa no es su prioridad pero no quiso usar eso como disculpa para los males del equipo ayer en Nava de la Asunción. "Es cierto que hemos tenido dos días para preparar la Copa del Rey y que los hemos utilizado para mejorar de cara al partido del sábado. Pero las rotaciones que se hayan hecho hoy, el reparto de minutos en la plantilla o enfocar los entrenamientos pensando en Ciudad de Logroño no nos exime de perder hoy", razonó, añadiendo que su equipo "quiere ganar siempre". "A nadie le gusta perder y los jugadores están muy dolidos por quedar eliminados en un partido en el que vuelve a pesar mucho ese gol que no entra o esa pérdida tonta de balón", destacó, apostillando: "Ahora tenemos dos días para pasar página y ganar el sábado".