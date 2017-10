Alonso: "Lo que más me convencía era MacLaren"

El piloto español Fernando Alonso declaró este jueves, tras anunciarse su continuidad en el equipo McLaren, que tenía más opciones para 2018, pero que el proyecto que más le convencía era el de la escudería de Woking.

"Las cláusulas del contrato nunca se hablan normalmente y tampoco lo vamos a hacer ahora. Pero es un contrato para largo plazo, donde iremos viendo cómo van las cosas", declaró a las cadenas de televisión en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), escenario entre el viernes y el domingo del Gran Premio de Estados Unidos.

"Estoy con ganas de sobre todo afrontar el año que viene con unas expectativas diferentes, con las ganas de poner al McLaren donde se merece, más arriba, y con muchísimas ganas de que llegue ya Australia", agregó en una declaraciones que recoge motorsport.com.

El bicampeón mundial agregó que antes de decidirse por seguir en McLaren hubo "un proceso con cautela". "No teníamos ninguna prisa ninguno de los dos", explicó Alonso, tocado con una gorra rosa en apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama.

"Yo desde el primer momento creía que el proyecto de McLaren, o al menos la parte del chasis había dado los pasos justos en cuanto a aerodinámica o agarre mecánico que nos podían permitir ser competitivos", explicó.

Alonso reveló que tenía más opciones para 2018, pero dijo se quedó con la que más le atraía: "Dejamos todas las puertas abiertas. Hablé con todo el mundo que tenía que quería hablar, con todos los proyectos diferentes que tenía sobre la mesa. Pero el que más me convencía era el de McLaren".

El español señaló que esperó a que McLaren decidiera sobre su motor y eso fue clave en su decisión: "Tenían un problema particular con el motor que tenían que resolver primero ellos, si seguir con Honda o cambiar de proveedor. Hubo que esperar otras semanas más para tener toda la información del motor Renault que quería tener y también de McLaren y ahora había llegado el momento de tomar la decisión".

"La decisión es seguir con ellos porque creo que podemos ser muy competitivos el año que viene", aseguró.

Sobre sus sensaciones por volver a trabajar con Renault, la marca con la que ganó sus dos mundiales, Alonso comentó: "Es emocionante. Tenía un poco el gusanillo en el estómago de trabajar para Renault aunque sea solo con el motor. Es una buena sensación. Tengo una relación histórica con ellos muy muy fuerte, incluso trabajando desde el karting con nuestra escuela y nuestro circuito. Y tener el motor Renault detrás el año que viene va a ser una bonita sensación y ojalá que seamos competitivos".

"Estoy muy feliz. Lógicamente ha sido un año complicado donde tenía que tomar la decisión de qué hacer en el futuro. La voluntad era la de seguir en McLaren, pero nunca sabes cómo van a salir las cosas", agregó.

Alonso considera que "el apoyo de los fans ha sido también fundamental". "Desde que en mayo estuve en la Indy he recibido millones de mensajes diciendo que siguiera en la F1. Otros me decían que me fuera a la Indy porque les gustó la experiencia, pero la mayor parte era de ansia porque siguiera en la F1 porque iban a perder un aliciente y eso también me ha motivado para seguir el año que viene".

"Siempre necesitas ese plus de motivación para seguir apostando fuerte por tu carrera, por los entrenamientos, por seguir preparándote y sin duda es una motivación muy grande empezar un proyecto nuevo, con McLaren pero con motorista nuevo, y con esperanzas de cambiar el sabor de boca de estos tres años", dijo.

Al recordar sus frustrantes tres últimos años en la F1, Fernando Alonso declaró: "No hemos sido todo lo competitivos que queríamos ser y creo que nos merecemos unas cuantas alegrías el año que viene, y también nuestros aficionados que nos han aguantado en los momentos difíciles. Ojalá puedan disfrutar también con buenos momentos".

Sobre la posibilidad de disputar otras categorías, volvió a dejar clara su principal deseo: "Mi prioridad es la Fórmula Uno, como he dicho varias veces, pero nunca he parado de decir que para ser el mejor piloto tienes que ganar en otras categorías. Una vez que está cerrado ya este tema con McLaren para el año que viene veré qué oportunidades hay de correr otras categorías, carreras de renombre. No hay nada a día de hoy pero tampoco está cerrado".