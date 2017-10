Pedro José Hernández fue primero en la última etapa del Ultra

El extremeño Pedro José Hernández y la gallega Aroa Sío fueron los vencedores de la modalidad larga del Ultra Sanabria by Stages, una experiencia pionera en el mundillo de las carreras de montaña, que se desarrolló durante el fin de semana en el entorno del Lago de Sanabria y que coronó también al burgalés Joel Aubeso y a la vallisoletana Patricia Muñoz como ganadores absolutos de la modalidad de maratón.

El Ultra Sanabria llenó la comarca de corredores y acompañantes llegados de diversos puntos del país, en un festival montañero que ha sido posible gracias al apoyo de la Diputación Provincial, y de otras empresas y entidades.

La carrera por etapas y en dos modalidades finalizó ayer con casi un centenar de supervivientes que superaron los 94 kilómetros de recorrido y 9.000 metros de desnivel acumulado de la modalidad Ultra; y los casi 45 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel positivo en la modalidad de Maratón.

En el circuito de ultra distancia, el zamorano Daniel Hidalgo se proclamó campeón, después de las tres etapas de una competición organizada en doble jornada (matutina y vespertina) cada día desde el pasado viernes 13. "Es un sueño cumplido. Desde los ocho años corro por Sanabria, y para mí es un orgullo. También me gustaría destacar la deportividad de los deportistas que se perdieron el sábado y demostraron su clase", explicó el corredor del Viafarma Zamora Clínica Dental Cifuentes, quien hizo alusión a la caballerosidad de los cuatro corredores que se perdieron en la jornada del sábado, entre ellos, el ganador de la carrera de este domingo, el extremeño Pedro José Hernández (Mizuno), quien demostró durante todo el Ultra ser el corredor más fuerte. Hidalgo ya sabe lo que es ganar el "Cueto del Oso" en 2016.

El cacereño, junto al vallisoletano Curro González (Solorunners), el burgalés Jordi Aubeso y el madrileño Rafael Cabanillas, recibieron precisamente el Premio Valores Deportivos del ULSA, por la deportividad exhibida durante la competición al autodescalificarse tras cometer un error en el recorrido de la segunda etapa que les hizo adelantar en torno a una media hora del recorrido.

El segundo puesto de la general fue para el también zamorano José Alonso, quien también demostró su regularidad en el Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores; mientras que el coruñés José Ángel Díaz logró la tercera posición.

Por otra parte, en la modalidad femenina, la también gallega Aroa Sío fue la campeona, después de dominar con puño de hierro las tres etapas, con tres triunfos y, pese a dejarse la piel en la última etapa, dónde terminó magullada y lesionada tras varias caídas. Sío, que lleva menos de dos años practicanto trail, ganó la última edición de la Carrera de Sanabria que organiza la AMZ, y venía de ser décimo séptima en el Campeonato Europeo de Skyrunning celebrado en el País Vasco.

A la pontevedresa le siguió en el podio la portuguesa Tania Bateira, segunda en las tres etapas; así como la madrileña Marisol Sáez, tercera en las tres jornadas del ULSA. "Ha sido una preciosidad de carrera, y me ha permitido conocerme mejor a mí misma. Que no sea tan rápida, permite disfrutar mejor de los paisajes, y en Sanabria, son espectaculares", resumió la viguesa.

Aubeso y Muñoz

En la clasificación de Maratón, el burgalés Joel Aubeso (Wild Trail Project) volvió a ganar ayer en San Martín de Castañeda. Levantó los brazos en la meta, al igual que en la jornada inicial y en la cronoescalada del pasado sábado. "Correr el maratón es ideal para iniciarse en este deporte y que haya contado con un vertical da un toque muy vistoso", subrayó. Al mediano de los Aubeso le acompañaron en el podio los otros dos corredores más fuertes en la MASA, el madrileño Miguel Ángel Gordo; y el vallisoletano Basilio Velasco.

El triunfo de Miguel Ángel fue doble, ya que además su club, el Running Park Madrid, se llevó la clasificación por equipos.

En féminas, la vallisoletana Patricia Muñoz (Trail Run Sport Toro), al igual que Joel, no tuvo rival tampoco en la tercera etapa, y cerró su participación en la primera edición del Ultra Sanabria con pleno de triunfos. "Me ha gustado mucho la tercera etapa y me he encontrado muy cómoda", explicó Muñoz Acero en la llegada.

El segundo puesto fue para la asturiana Raquel Ronco, quien sigue con su buena temporada en montaña; mientras que el tercero se lo llevó finalmente la joven toresana Celia Lorenzo, quien supo defender el podio en la última jornada, pese a acusar el cansancio de las tres jornadas.

El fin de semana montañero organizado por Zamora Run tuvo también como complemento un curso de iniciación a la escalada abierto a los más pequeños que se celebró en el mismo San Martín de Castañeda.

La futura estación de AVE de Otero de Sanabria y el recuerdo de las víctimas de la Presa Rota fueron dos de los aderezos con que contó esta experiencia pionera que, sin duda, crecerá en futuras ediciones.