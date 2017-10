María Prieto O'Mullony, en el "top 3" de artilleras en la élite

Siendo prácticamente imparable. Así ha iniciado la zamorana María Prieto O'Mullony con el Aula Cultural la Liga Guerreras Iberdrola, competición en la que es una de las jugadoras más destacadas. Un papel protagonista que la canterana del Balonmano Zamora se ha ganado a base de goles, convirtiéndose así en una de las tres máximas artilleras de la élite nacional femenina.

"Omu", que lleva ya 41 goles en cinco jornadas -una media de 8,2 tantos por partido-, firmó su última exhibición el pasado viernes cuando guió con su potente brazo al Aula Cultural en pista del Rincón Fertilidad Málaga donde nunca habían ganado las vallisoletanas. Tan decisiva resultó en este último envite la lateral zurda que su rival optó por un marcaje mixto intentando que no viera puerta. Un esfuerzo baldío ya que la zamorana acabó el encuentro con once dianas en su cuenta particular.

Los goles de O'Mullony son una de las claves que han permitido al Aula Cultural situarse cuarto en la Liga Guerreras Iberdrola, una competición en la que la zamorana es la tercera máxima anotadora tras Sara Gil (BM Porriño) e Ivet Musons (Elche Mustang).