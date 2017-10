Aquimisa Queso Zamorano se hunde en el tramo final

Aguantó dos cuartos y medio el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano, pero acabó cayendo por 83-61 ante el Aceitunas Fragata Morón en otro duro partido para los zamoranos, en su durísimo arranque liguero. Los de Saulo Hernández, liderados por Hansen (16 pts) y Ervin (17 pts) y con la baja de Libroia que no salió del banquillo; no estuvieron del todo acertados en ataque en la recta final del tercer tiempo y al comienzo del último, si bien con el partido ya decidido para los locales acabaron superando su anotación total hasta el momento. De este modo el CB Zamora encadena la tercera derrota, frente a un Morón que sigue invicto y se pone en lo alto de la tabla junto con el Alicante.

Comenzó espeso el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano en su enfrentamiento en la Alameda, un pabellón siempre complicado para los rivales por el ambiente ensordecedor de las gradas. Esa falta de rumbo de los de Saulo Hernández hizo que el potente Aceitunas Fragata Morón saliera imparable endosando un parcial inicial de 9-0, hasta que Ervin rompió la racha con un triple. Fue él quien lideró a su equipo en ataque durante el primer cuarto (7 puntos). Precisamente los tiros de tres fue lo que lastró a los visitantes y es que el CB Morón, pese a entrar en un tramo de imprecisiones hacia la mitad del primer tiempo, estuvo atinado desde la larga distancia. Al final, la buena defensa zamorana, una buena canasta de Ervin y tres tiros libres transformados por Javi Hernández en los últimos segundos maquillaron el resultado (20-16).

Estuvieron muy erráticos los dos equipos al arranque del segundo tiempo, la diferencia sin embargo recayó en que el cuadro negro sumó desde la línea de 6,75, mientras que el CB Zamora perdonó tiros bajo aro y solo pudo mantener la distancia merced a los tiros libres porque además, sus lanzamientos de tres hasta el momento estaban siendo para olvidar. Tras el tiempo muerto pedido por Saulo Hernández salió algo renovado el conjunto zamorano y a partir de ahí el partido mejoró notablemente por parte de los dos equipos. Se tornó un tuya mía, cada vez que el CB Morón intentaba alejarse los blancos hacían una de las suyas, casi siempre con Ervin y Hansen de por medio, para volver a comprimir el electrónico. No obstante, al filo del descanso, dos ataques consecutivos de los visitantes sin anotar hicieron ampliar la ventaja ligeramente para el equipo de Morón de la Frontera (42-35).

Tras el descanso, el guión del partido dio un giro en contra del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano. Estuvieron muy nublados de cara al aro y si a eso se le suma el buen hacer de Cheick Conde tanto en ataque como en defensa da como resultado un brecha abultada. El conjunto zamorano fue poco a poco perdiendo fuelle mientras su rival se crecía en su pabellón. Dieron un pequeño arreón los visitantes en los últimos minutos pero un triple de Tomeu Rigo, desatado en la segunda parte, prácticamente sobre la bocina neutralizó al CB Zamora que todavía comenzó peor en último cuarto. Nada más poner el balón en juego, el CB Morón robó el esférico en el centro del campo para ampliar la renta. Los blancos estaban totalmente superados, pese a que todavía quedaba mucho tiempo por delante, pero es que cada ataque estaba siendo una odisea porque los locales presionaban todo el campo y robaban balones una y otra vez. Hasta el desenlace el partido fue muy cuesta arriba para el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano y es que si la primera parte había pasado como un visto y no visto, el último cuarto, con todo prácticamente decidido, de hizo tedioso para ambos. Para los locales porque ya se veían victoriosos y en lo más alto de la tabla y para el cuadro visitante porque, pese a no hacer un mal partido -superaron su anotación hasta el momento- eran conscientes de que ya no había nada que hacer. Al final, 83-61, se llevó el partido el favorito, el equipo que mantuvo su fuerza todo el partido.