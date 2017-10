Duelo de colistas con la primera victoria en juego

Quesos El Pastor y Campus Promete disputan esta tarde el duelo de colistas en el que ambos buscan su primera victoria de la temporada tras acumular tres derrotas consecutivas. Se trata pues de un partido de enorme trascendencia para ambos conjuntos, especialmente para el zamorano que posee un presupuesto evidentemente más bajo que el de Logroño.

En el equipo naranja sigue sin cubrirse el puesto dejado por la macedonia Ivana Kmetovska que causó baja por motivos personales, mientras el C. Promete acaba de completar su largo banquillo con la alero serbia Adrijana Knezevic (30 años y 1.84 m.) para reforzar su juego exterior.

El partido tiene el interés especial de que será la primera oportunidad de ver en Zamora al Quesos El Pastor que hasta el momento no ha podido jugar en el Angel Nieto debido a la ausencia de canastas. El equipo de Lucas Fernández realizó ayer sus dos primeros entrenamientos con las nuevas canastas y hoy la afición podrá ver por primera vez en directo la nueva plantilla naranja.

El técnico del Quesos El Pastor podrá contar con toda la plantilla en buenas condiciones físicas aunque, la baja de Kmetovska, le ha dejado muy mermado de efectivos, lo que será un problema para un rival que cuenta con once jugadoras profesionales, sin contar a la recién llegada Knezevic cuyo fichaje fue anunciado ayer mismo.

El rival

Hasta el momento, y a la espera de que Jorge Elorduy consiga acoplar la competitiva plantilla de que dispone, es la veterana Leslie Knight la que está liderando al equipo en el juego interior donde está bien acompañada por nuestra ex Sofía da Silva que ha llegado a Logroño tras un discreto paso por Girona. La jugadora de Coimbra no está disfrutando de muchos minutos pero ya se acerca a los mejores números tanto en anotación (7 pts.) como en rebotes (6). La internacional española Laura Herrera completa la potente tripleta que presenta C. Promete bajo los aros.

Por lo que respecta al perímetro, Ylenia Manzanares, otra ex del Zamarat en dos épocas, tan sólo ha jugado hasta el momento cinco minutos, en el último partido en el que las riojanas perdieron por un solo punto 80-81 ante el recién ascendido Sant Adriá.

En el perímetro está acompañada por las americanas Precious Hall que llega de la NCAA y Whitney Knight, con experiencia en la WNBA (Los Angeles Sparks) y en el Spartak de Moscú. En el puesto de base, el equipo riojano cuenta con dos jugadoras de garantías como son Cristina Pedralls y Paula Estebas.

Por otra parte, en el partido jugado ayer, el Araski sumó su tercera victoria de la temporada tras derrotar con autoridad al Movistar Estudiantes que se mantiene sin triunfos hasta el momento. Natalie Van den Adel y Roselis Silva fueron las mejores en el equipo vitoriano, mientras Julia Foster fue la más destacada en el rebote, con 11 capturas. Por parte estudiantil, Celia Menéndez volvió a ser la máxima anotadora con 16 puntos.