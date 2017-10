El MMT Seguros quiere encontrar su punto de inflexión en Benidorm

El Balonmano Zamora viaja hoy a Benidorm con el convencimiento de que este fin de semana puede llegar la primera victoria de la temporada. Curiosamente Benidorm el año pasado vivió una situación similar a la de los zamoranos, con siete derrotas consecutivas en el arranque liguero por lo que el encuentro en tierras alicantinas tiene que ser el punto de inflexión del cuadro de García Valiente.

Después de una buena semana de entrenamientos, tanto Marc Abalós como Eduardo García Valiente son positivos de cara a un encuentro entre dos equipos a los que les está costando el inicio ya que Benidorm marcha con tres puntos en el arranque liguero, en un pelotón de cola en el que hay inmersos muchos equipos.

Abalós ve mejora en el equipo cada día de entrenamiento porque lo que confía en que lleguen puntos este fin de semana. "Sabíamos que iba a ser un año muy complicado pero estamos trabajando muy bien y y tarde o temprano van a llegar los puntos" explicaba el pivote pistacho.

El técnico zamorano es de la misma opinión y confía plenamente en sumar este fin de semana por el buen trabajo que está realizando el equipo: "Espero que el sábado llegue la primera victoria. No es tópico que estemos trabajando bien, es que es una realidad, sólo pensamos en trabajar, en mejorar y en conseguir la primera victoria. Personalmente al equipo lo veo bien pese a la segunda parte mala frente a Ademar. El resto de días, pese a jugar bien, no hemos conseguido la victoria y eso me enfada porque pese a jugar bien no estamos consiguiendo nada".

Para sacar algo positivo de Benidorm, Marc Abalós tiene clara la fórmula: "Currar mucho, defender aún más y jugar todo lo que sabemos". El técnico zamorano también apela a una mejora en el porcentaje en los lanzamientos de los suyos, que hasta la fecha están encontrándose en demasía con los porteros a los que se enfrentan. "Estamos lanzando en situaciones claras y nos estamos encontrando a porteros que nos lo ponen muy difícil pero también tenemos que entrenar más el lanzamiento" explicaba García Valiente.

En el vestuario del MMT Seguros no hay "psicosis" por a falta de resultados ya que la plantilla está de acuerdo en que se está rindiendo "mejor que en años atrás" y que trabajando "el puntito de mejora que tienen" llegarán las victorias.

La primera posibilidad para que llegue la victoria la tienen ante "otro equipazo" tal y como señala García Valiente. "Me parece que tienen un equipo muy serio con lanzadores de máximo nivel como el cubano Pavan, que antes de irse de la Asobal fue máximo goleador dos temporadas seguidas y ahora ha vuelto" explicaba el técnico pistacho.

Benidorm servirá, además, para dos reencuentros: Carlos Calle con los alicantinos y Salinas con el MMT Seguros Zamora.