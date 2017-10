Rivales por primera vez

Han pasado casi dos años y medio desde que Esteban Salinas (Viña del Mar, Chile, 1992) se puso por última vez la camiseta pistacho. El autor del primer gol de la historia del MMT Seguros en Asobal, el segundo máximo anotador del equipo en la élite, el pivote de los ascensos se marchó tras la temporada 2014-2015 para dar rienda suelta a su potencial en el Balonmano Benidorm. El anuncio de su salida llegó antes del partido en el que los zamoranos se jugaban la permanencia. La moneda salió cruz, pero el público y sus compañeros sacaron fuerzas entre la amargura para brindarle una despedida con honores: ovación y manteo para decir adiós a un jugador decisivo en el crecimiento deportivo de la entidad.

Pasado este tiempo, Salinas continúa en Benidorm. El chileno se ha asentado en Asobal con el equipo alicantino y afronta su tercera temporada en el club. Este sábado, por primera vez, recibirá la visita del MMT Seguros, un momento que había esperado desde que se fue de Zamora: "Quería jugar contra ellos desde entonces. Esperaba que nos tocara una eliminatoria de Copa o que pudieran lograr el ascenso. Tengo mucha ilusión por verlos a todos el sábado o incluso el viernes si tengo tiempo", señala el chileno.

No en vano, aparte de Eduardo García Valiente y de Leo Álvarez, Ceballos, Fernando, Peli, Octavio, Iñaki, Guille, Luis Posado y Jortos sobreviven en el equipo desde la etapa de Salinas, que reconoce que ya ha intercambiado algunos mensajes con el capitán: "Tenemos un pique sano. A él le gusta mucho bromear", explica el pivote chileno, que ha anotado nueve goles esta temporada.

Además, dentro de la plantilla pistacho de este año, Salinas conserva otro amigo ya de la etapa de Benidorm, el guardameta Carlos Calle, con el que coincidió el año pasado en el conjunto alicantino: "Es un muy buen tío, muy trabajador y un portero sólido y de garantías para Asobal", subraya el internacional sudamericano.

Del mismo modo, Salinas elogia el proyecto al que un día perteneció: "Desde fuera, me gusta el equipo. Son mejores defensivamente que cuando yo estaba y también tienen más variantes y más lanzadores", analiza el pivote del Balonmano Benidorm, que apunta que el equipo puede estar "echando de menos a Guille" en un inicio de temporada en el que "están peleando todos los partidos y eso es que algo están haciendo bien".

En cuanto a los suyos, Salinas destaca que el nuevo proyecto del Balonmano Benidorm ha transformado el equipo en un bloque "muy físico", con seis jugadores nuevos, tres de ellos cubanos. "Corremos mucho y podemos ir a marcadores muy altos", advierte el internacional chileno, que asegura que irán "a muerte" para sacar los dos puntos y escapar de la zona media-baja, donde actualmente se encuentran, con tres puntos en su haber.

En cuanto al pronóstico para el choque, Salinas asume que su equipo pueda ser el favorito, pero alerta del peligro de sus excompañeros: "Son un equipo que siempre compite. No me imagino otra cosa que no sea un partido apretado hasta los últimos cinco minutos y muy, muy duro", asevera el ex de los pistacho.

Esta vez, el duelo se disputará en Benidorm, pero Salinas ya tiene marcada en rojo la fecha para regresar al Ángel Nieto. Será el 10 de marzo del próximo año, cuando la situación ya esté más definida y los puntos, quizá, puedan tener un valor mayor. Será la primera vez que el chileno pise esta pista desde su adiós: "Aquel día fue amargo, pero muy bonito a la vez. No me avergüenza decir que crecí como jugador y como persona en Zamora y que soy, como se suele decir, un zamorano de pura cepa. Siempre le estaré agradecido a la gente y al club", concluye el chileno, el amigo que el MMT tendrá en frente esta vez.