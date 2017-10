Carlos Calle: "Volver a Benidorm será especial"

A pesar de su juventud, Carlos Calle no es ningún novato. Sabe que el puesto de portero "es especial para lo bueno y para lo malo" y que las miradas siempre estarán puestas en él. Pese a ello, no se asusta y confía en poder hacer un buen papel con el MMT Seguros en esta su segunda temporada en la Liga Asobal. Sobretodo este fin de semana, ya que los pistacho se miden al equipo que le dio la oportunidad en la élite, el BM Benidorm.

A pesar de jugar un único año para los levantinos, Calle guarda muy buenos recuerdos de su época como integrante del conjunto de Zupo Equasaín. "Después de estar tantos años en Alcobendas tenía ganas de dar el salto a la élite y me llegó mi oportunidad en Benidorm. Fue una experiencia muy bonita, mi primera vez lejos de casa y jugando en lo más alto", reconoce el madrileño que, a su vez, destacó también el punto amargo que le obligó a hacer las maletas rumbo a Zamora: "Fue una buena temporada pero tuve menos minutos de los que me habría gustado y yo quería jugar".

Ahora ya, como parte de los "Guerreros de Viriato", el cancerbero solo piensa en conseguir la victoria frente a la que fue su hinchada. Una grada en la que espera ver caras conocidas con las que poder compartir unos minutos tras el partido pues, pese a jugar solo un año en Benidorm, Calle hizo muchos amigos "tanto dentro como fuera del equipo" y no esconde que tiene "ganas de volver a verles".

Uno de esos amigos que hizo en su etapa en la localidad levantina es Esteban Salinas, exjugador de su actual equipo. El que fuera pivote del MMT Seguros compartió vestuario con el madrileño quien reconoce que fue el chileno quien le recomendó fichar por los pistacho. "Es de lo mejor que me llevé de Benidorm. Tengo buena relación con mis excompañeros pero, particularmente, con él. Es súper buena gente y fue quien, teniendo oferta de BM Zamora, me dijo al preguntarle por ello que no dudara en venir aquí", explicaba el cancerbero.

Calle asegura que Salinas no se equivocó en su consejo y que se encuentra muy contento en Zamora. "Es una ciudad que no tiene nada que ver de donde venía, más tranquila y lejos de la locura que era Benidorm. Para mí es un cambio a mejor", destaca el arquero quien también se encuentra cómodo en el equipo pues ha conseguido "jugar más minutos", que era su principal objetivo.

La otra meta que este madrileño se ha fijado es conseguir la permanencia con el cuadro de Viriato. Un logro que ve "factible" pese a que el equipo figure en última posición de la tabla. "Hemos tenido un mal inicio pero solo en resultados. Se ha competido en todos los partidos salvo en el último y creo que jugando bien", razona el madrileño, asegurando: "Es cierto que tenemos que dar un poco más en cada faceta del juego pero es difícil ya que todos estamos dando todo y esforzándonos al máximo". Un trabajo que comienza por la autocrítica que Calle demuestra.

"Todos tenemos que aportar más. A mi me falta ser más regular. He tenido días buenos y días malos hasta ahora, quizá porque vengo de una etapa con pocos minutos. Espero que jugando más pueda alcanzar la fiabilidad que busco", analiza Calle, quien se alterna bajo palos con un Luis Posado con quien admite tener "buena sintonía". "Cuando veo que no estoy prefiero que salga él, confío en Luis; hay días que uno está mejor y otros peor, lo importante es aportar al equipo y lo sabemos", relata el madrileño que ha hecho buenas migas con el canterano y "con el resto de compañeros".

Para Calle este será un partido especial pero él ya no piensa en el pasado. Carlos tiene claro que más allá de singular este es un partido "importante". "Si conseguimos sacar aunque sea un punto nos permitirá romper la mala inercia y, además, recuperarnos a nivel anímico para ir a por todas frente a BM Logroño que, pese a ser un gran equipo, ha empezado mal y en casa podemos ganarle", afirma el cancerbero.

Una victoria que también ve "posible" frente a un BM Benidorm que "ha cambiado mucho" desde que él defendiera su portería pero que tiene el inconfundible sello de Zupo. "Es un equipo muy completo, con dos buenos centrales, laterales lanzadores y pivotes de calidad al que tenemos que intentar no dejar contragolpear para superarles a base de defender bien y poder correr", apunta un Calle que regresa a la que fue su casa.