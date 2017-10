"Tenemos la sensación de que este va a ser un buen año"

En el mes de agosto, el proyecto deportivo del Innova Chef se tambaleó. La inesperada marcha de Marcos Santos obligó a la directiva del club a buscar una solución de urgencia para llenar el banquillo que ocupó la pasada temporada Javi Miguel. Los responsables deportivos encontraron a Nacho Domínguez, que ha tenido que dirigir una pretemporada marcada por la incertidumbre sobre una liga que finalmente tendrá 32 equipos y por la ausencia de canastas para entrenar en el Ángel Nieto. Con todo ello ha tenido que lidiar Tomás Fernández, que guía desde los despachos y desde la cercanía con la pista una nueva aventura que, como dicta la marca de la casa, aspira a seguir integrando cada vez a más zamoranos en su primera plantilla.

-Tras un verano convulso, ¿cómo se presenta la temporada para el Innova Chef?

-Muy ilusionante. Es un proyecto nuevo, mantenemos solamente a dos del año pasado, Quintero y Senghor, y la sensación es que tenemos un muy buen grupo. Vamos a ver cómo somos capaces de acoplarnos en este comienzo de temporada y en una liga tan loca y con tantos partidos al inicio. Pero tenemos mucha ilusión. Me quedo con lo que les dijo Nacho, el entrenador, el primer día, que este iba a ser un buen año. Tampoco te sé decir muy bien por qué, pero esa sensación la tenemos todos.

-¿Tienen ganas de hablar ya de baloncesto tras la polémica con la competición, el problema de las canastas o las lesiones de la pretemporada?

-Tenemos ganas de empezar ya con la rutina. El verano está siendo de locos en el baloncesto a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, por las circunstancias que todos sabemos, y lo que buscamos ya es jugar, que es a lo que nos dedicamos. Lo demás no va con nosotros.

-¿La situación les ha afectado en la preparación?

-No son las mejores circunstancias, pero tampoco nos vamos a poner la venda antes que la herida. Yo creo que lo que más nos puede penalizar es el calendario de octubre: empezar con los tres partidos fuera no es lo que nadie desea y menos contra los rivales que tenemos. También le podemos dar la vuelta. Si nos volvemos con tres victorias sin haber jugado aún en casa, imagínate qué bien. Vamos a ver cómo se da. Entrenar en el Camba no es lo adecuado, pero no está el Ángel Nieto y hay que adaptarse a lo que viene.

-¿Les condicionó mucho el cambio de entrenador en mitad del verano?

-La verdad es que nos ha pasado de todo. Es algo que no estaba previsto y de repente se cae todo. Habíamos cerrado media plantilla con Marcos y fue duro buscar algo en ese comienzo del mes de agosto. Pero cuando eres capaz de salir de esos momentos malos, todo empieza a ir. Nacho nos va a dar otra visión, con su conocimiento del baloncesto fuera, y nos va a venir muy bien. Al final de temporada valoraremos.

-¿Qué cambios traerá al juego la nueva plantilla?

-Esta plantilla nos va a dar muchos puntos. En ataque vamos a andar muy, muy, muy bien. En defensa, sin embargo, estamos teniendo problemas, esa es la realidad. También influyen las bajas, que hacen más difícil acoplarte a un sistema defensivo. En general, creo que nos vamos a divertir mucho. La sensación que tenemos es esa. Quizá vamos a tener una plantilla muy corta para una liga más larga de lo previsto en el mes de junio, pero se ha dado así. Lo que sí se va a ver es un baloncesto más rápido. A Nacho le gusta jugar con mucho exterior, contraataque, ritmo y eso es lo que va a marcar este año.

-¿Será el base americano el encargado de guiar ese juego?

-Corey va a ser todo un espectáculo. Los que le estamos viendo entrenar estamos comprobando que no es un jugador de esta liga y que nos tiene que aportar mucho. Pero también tenemos un base como Jonathan Bosa, que nos puede dar mucho ritmo al partido y más gente a la que le gusta jugar rápido. A todos les gusta correr y por ahí van a ir los tiros.

-El gran número de descensos complica la liga. ¿El objetivo es la permanencia?

-No hay otra. Yo he hablado con diferentes equipos y la idea de todos es la misma. Hay que tener en cuenta que bajan 11 de 32 mínimo, más los arrastres que pueda haber de LEB Plata. Al final, lo que puede llegar a pasar es que la diferencia entre salvarse y luchar por el play off sea muy pequeña. Ahora mismo, el objetivo es salvarse como sea y, si conseguimos eso, vamos a ver hasta dónde llegamos.

-¿Cómo ha evolucionado el nivel de la competición?

-Yo creo que es el año de nivel más alto de los últimos cinco o seis. Hay varias plantillas con tres o cuatro americanos - hay cerca de treinta en toda la liga - y luego hay equipos como Marín, que ha hecho una plantilla de LEB Plata, directamente, o Chantada, que se ha llevado a Solarin, que estuvo aquí, y se ha traído a un alero inglés, que estuvo en el Eurobasket. El nivel tiene pinta de ser muy, muy alto. Sobre todo a nivel de exigencia física.

-Dentro de este contexto, ¿cómo se integra la inclusión de la cantera en el proyecto de EBA del Innova Chef?

-Hay que introducir a la cantera. Es así y ese es el planteamiento. Evidentemente, ahora mismo en el equipo hay tres chicos de Zamora, aparte de los junior, y lo ideal sería que tuviéramos seis o siete y trajéramos solo tres o cuatro de fuera. Pero la realidad es la que es y, en Zamora, chicos que llevan buen ritmo como para jugar en Liga EBA cumplen 18 años y se van a estudiar fuera. Ahora mismo, me acuerdo de David, Alfredo González, Frades... Es el problema que tenemos, pero debemos ir metiéndolos. Este año no hemos traído un cuarto pívot porque confiamos en que José Luis Ramos acabe dando ese nivel. Nosotros necesitamos gente de aquí porque, si no, este proyecto es inviable a todos los niveles según se está poniendo la cosa.