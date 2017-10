Un equipo muy versátil

Una de las ventajas de no ser novato en la división de bronce del basket español para el Aquimisa Queso Zamorano ha sido el haber dispuesto de tiempo y experiencia en la categoría para confeccionar una plantilla que intente no pasar tantos apuros como ocurrió el pasado año.

Saulo Hernández ha podido además comenzar a trabajar pronto para conseguir la renovación de muchos hombres del equipo anterior que interesaban aunque no pudo lograrse en los casos de los norteamericanos Solarin y Sango, que tenían ofertas inalcanzables para el CB Zamora, o de Will Perry que no tenía encaje por su condición de extracomunitario. Pero sí dieron sus frutos las renovaciones de cinco hombres que ya son de la casa como es el caso de Christopher Iza que año a año se consolida como un gran "center" en Zamora; Javier Cardito que intentará sacarse la espina de la temporada pasada en la que muy poco pudo aportar debido a una grave lesión; Stefan Asanin que llegó como uno más y terminó siendo una importante pieza del equipo; y Chris Hansen que seguirá siendo en gran líder de la plantilla blanquiazul.

Así se comenzaba a conformar la plantilla que buscará la consolidación en Plata.

Cardito tendrá que compartir el puesto de base con Anthony Libroia que también estuvo lesionado en Agustinos. Aún así registró unas estadísticas en 24 partidos la con una media de 20.7 minutos, 6 puntos y un 50% en tiros de larga distancia. Y el tercer "combo" será el mallorquín Xavi Hernández que llega tras dos temporadas en Alicante y una última en Tarragona dónde promedió 10 puntos, 3 asistencias y casi 4 faltas recibidas por encuentro. Adrián Méndez llega para cubrir el puesto de "alero grande" tras su paso por Óbila (LEB Plata), Palma Air Europa (LEB Oro) y Fundación HLA Lucentum (LEB Plata). Y en el juego interior llega también nuevo a Zamora procedente de Portugal y Luxemburgo que alternará el juego en la pintura y en el perímetro. Y el holandés Bas Veenstra, con experiencia en Europa, y también un interior bastante versátil.

Saulo Hernández ha explicado que Xavi y Libroia "alternarán con el puesto de escolta porque en el baloncesto moderno ya casi no se distingue entre base y escolta, se tiende a jugar de forma indistinta en estos dos puestos". Como escolta cuenta también con Chris Hansen y llega también Gabi Román que está vinculado con el Aquimisa Carbajosa de Liga EBA.

En el puesto de alero "falta por llegar un jugador para esta demarcación pero que pueda alternar como ala-pívot, como lo hace Brett que puede jugar de manera puntual como ala, lo mismo que el holandés Veenstra que puede hacer también de poste".

"Se trata de una plantilla polivalente, hay muchos jugadores que pueden alternar en más de un puesto. La idea es que, ante cualquier lesión o baja forma durante el partido, podamos tener una solución con jugadores capaces de jugar en diferentes posiciones en la cancha", añadió el entrenador del Aquimisa Queso Zamorano.

En resúmen, tal vez estemos ante el mejor conjunto del que haya dispuesto el CB Zamora en toda su larga historia como club.