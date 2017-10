El corazón blanquiazul

El pasado 11 de marzo, el Aquimisa Queso Zamorano sufrió su decimonovena derrota de la temporada. El equipo de Saulo Hernández perdió en casa ante el Covirán Granada (79-84) y prácticamente dijo adiós a cualquier opción de salvar la categoría. Exactamente 42 días después, y tras seis victorias consecutivas, varias de ellas agónicas, la plantilla manteaba a Saulo Hernández en un Ángel Nieto enloquecido para celebrar un milagro, el de la permanencia. La hazaña enganchó a muchos aficionados que le habían dado la espalda al baloncesto masculino de la ciudad y despertó los sentimientos que habían aflorado años antes, durante la etapa más dorada del club.

En el corazón de aquella primavera inolvidable para el Aquimisa Queso Zamorano, los nombres de Saulo Hernández, Javier Cardito, Chris Hansen, Christopher Iza y Stefan Asanin ocuparon un lugar destacado. También lo tendrán en la secuela cuyo rodaje acaba de empezar. Ellos cinco, junto a varios miembros más del equipo técnico, son los supervivientes de la campaña pasada, los encargados de darle continuidad, junto a las nuevas incorporaciones, a un proyecto que aspira a asentarse en LEB Plata sin los sofocos que le condujeron al éxito en su estreno en la liga.

"Aparte de las ganas, que son iguales o superiores que las del año pasado, creo que hay que dar un paso adelante e intentar no cometer los errores del año pasado", explica Cardito. Tanto él como sus tres mencionados compañeros y el propio Saulo Hernández saben lo que es competir con el equipo en Liga EBA y son testigos directos del resurgir de la entidad.

A juicio del entrenador, el hecho de contar con varios jugadores que conocen, entienden y transmiten la filosofía del club permite que se genere "una identidad". "Esto me agrada mucho", reconoce Hernández, que acumula siete años al frente del equipo tras diez temporadas como jugador, cuatro de ellas en su última etapa, justo antes de tomar las riendas desde el banquillo.

Objetivo: la salvación

En todo caso, el objetivo sigue siendo el mismo: asentarse en la categoría para apuntalar el crecimiento de forma constante: "Mientras no suframos lo que el año pasado...", apunta Asanin, sabedor de que sería difícil soportar el nivel de tensión generado por el hecho de convivir demasiadas jornadas con la zona de descenso.

En ese sentido, lo ideal para el Aquimisa Queso Zamorano sería lograr una inercia positiva suficiente para librar la categoría sin agobios. Pensar más allá "sería pecar de excesivo optimismo", según su entrenador: "Nunca me ha parecido mal no ponerse techo, pero no podemos pensar que por salvarnos el año pasado ya estamos preparados para dar un paso más. Tenemos que demostrar cada día dónde podemos estar", advierte Saulo Hernández.

De cara a este objetivo, Christopher Iza aboga por "intentar hacer un grupo lo más rápido posible". Para el joven pívot, que cada vez acumula más experiencia y que tuvo un gran estreno de temporada en Alicante, "es clave dar el máximo". "No debemos ponernos un techo y sí, como dice Saulo, dar todos un paso adelante", subraya el interior del Aquimisa Queso Zamorano.

Una estrella consolidada

Al lado, Chris Hansen escucha las reflexiones de sus compañeros. Un total de 172 triples como blanquiazul contemplan al americano, uno de los mejores lanzadores de la competición; la estrella del equipo y uno de los jugadores que más trabaja en el día a día, según sus propios técnicos: "Este año, tenemos a muchos jugadores que entienden el juego y pueden competir a un alto nivel", comenta el "21" del Aquimisa Queso Zamorano.

Para Saulo Hernández, Hansen es "un caso raro" en un contexto en el que los americanos acostumbran a más idas y venidas. Sobre todo en un escenario como el de Hansen, que brilló en su debut en LEB Plata y tuvo ofertas más suculentas a nivel económico para salir. Pero se quedó y la parroquia del Ángel Nieto ya espera impaciente para ver alguno de sus recitales desde más allá de la línea de 6,75: "Espero que podamos hacer una muy buena temporada y, sobre todo, no sufrir como hicimos el año pasado", remarca el estadounidense de 23 años.

Apoyo social

La imagen de un Ángel Nieto volcado con el equipo en el tramo final de la temporada aún permanece en la retina de los jugadores: "Yo creo que el año pasado notamos mucho la unión que existía con los zamoranos. Lo hemos hablado mucho entre nosotros y fue una muy buena sensación de final de temporada", indica Javier Cardito, que espera que la inercia de esos últimos partidos eleve la asistencia media en este arranque de la nueva campaña.

En ese sentido, Cardito es consciente de que no verán "el pabellón lleno" como en la jornada decisiva ante el Arcos Albacete, pero sí confía en "enganchar a la gente poco a poco, ya sea por las victorias que se vayan consiguiendo o por la identidad" que se genere con la hinchada.

En la misma línea se muestra Saulo Hernández: "El año pasado hubo algo que fue lo que más orgullo me dejó y es que en ni uno solo de los partidos que disputamos en casa nos fuimos sin una ovación", recuerda el técnico, sabedor de lo complicado que fue lograr esto en un año en el que, en los seis meses iniciales, el equipo acumulo derrotas una detrás de otra: "Eso es algo que se logra día a día. El respeto que también se ha ganado el Balonmano Zamora", ejemplifica el entrenador zamorano.

Lograr mantener esa identidad, pasar menos apuros y seguir dando pasos adelante. Esos son los retos que se le presentan a un grupo cuyo núcleo duro esperar tirar del carro emocional para darle un nuevo empujón al baloncesto masculino en la ciudad. Arranca, con ellos, la LEB Plata en Zamora.