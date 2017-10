"Da pena no poder dar más a la gente que llena el pabellón"

García Valiente no podía esconder ni negar lo que sentía su equipo. "Hoy estamos dolidos, eso seguro. Dolidos, jodidos y no sé si enfadados por lo que ha sucedido en el Ángel Nieto", indicaba un técnico que lamentó "no haber podido luchar hasta el final".

El entrenador salmantino afirmó que este fue el primer partido en el que el MMT Seguros no pudo llegar con opciones hasta el final: "Sin ninguna opción en realidad. Hemos tenido cinco minutos nefastos al inicio de la segunda parte y con eso el partido se acabó cuando restaban veinte minutos para el final. Habrá que analizar los sucedido, ver que se hizo mal y tratar de mejorar porque, en un suspiro, miramos al marcador y ya perdíamos de diez".

García Valiente aseguró que la derrota no pasará factura a los suyos que, aún así, se sentían muy mal por lo sucedido en pista. "Estando como estaba el pabellón a todos nos da mucha pena el no poder, quizá no ganar, pero sí haber podido dar un poco más a la gente", comentaba el entrenador de un MMT Seguros que, eso sí, lo intento. "Podemos ser muy malos pero este quipo lo intenta hasta el final siempre pero esta vez no logramos estar más rato en el partido y corresponder a toda esa gente que abarrota el Ángel Nieto", indicó, apostillando: "solo podemos asegurar a los aficionados que seguiremos trabajando cada día, que apretaremos los dientes y volveremos a intentarlo una vez tras otra".

Por último, el salmantino recordó a la prensa que "la liga es muy larga" y que sabe que "con el paso de las jornadas empezaremos a hablar de la mala racha, a ponernos nerviosos y a preguntar cuándo se va a ganar. Y lo único que podemos hacer es seguir dándolo todo para que llegue el día en que la pregunta sea "¿Qué se siente tras la primera victoria"".