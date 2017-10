MMT Seguros, a la caza de un triunfo sorpresa ante Ademar

La comparación entre el palmarés del MMT Seguros y el del Ademar de León es odiosa pero hoy, a partir de las 20.30 horas, no tendrá peso alguno sobre la pista de un Ángel Nieto en el que los "Guerreros de Viriato" tratarán de sorprender a su vecino en un derbi marcado por la obligación de unos y otros por ganar.

A nadie se le escapa en Zamora la dimensión de su rival. "Es un equipo de "Champions", uno de los rivales más duros", afirmaba Sebastián Ceballos, "una plantilla de grandísima calidad preparada para dos competiciones", explicaba García Valiente. Pero, por muchas estrellas que tenga, como el veterano Juanín García o el argentino Simonet, y títulos que acumule en sus oficinas, los pistacho están encantados de asumir el reto que supone "romper la lógica" y vencer a los de Rafael Guijosa. El técnico del MMT Seguros lo dejaba claro horas antes del partido: "Me da igual que venga el Ademar o quién sea, yo lo que quiero es ganar".

La empresa, sin duda, se presenta realmente complicada pero, no por ello, la plantilla zamorana va a tirar la toalla hasta el final del partido. "Nos hace mucha ilusión enfrentarnos contra ellos; sabemos que tienen todas las de ganar pero nosotros estamos con muchas ganas de puntuar, de lograr el primer triunfo en casa y, por eso, estoy convencido de que pelearemos hasta el final", comentaba Ceballos, aseverando que si su equipo tiene la oportunidad "irá a por todas" porque sabe que "la victoria puede llegar en cualquier momento y, quizá, sea dando la sorpresa en este partido".

Para mandar a la papelera todos los pronósticos previos al derbi de hoy, el MMT Seguros no solo se refugia en su ilusión. Aspira a utilizar sobre la pista azul de su feudo sus mejores armas con la intención de neutralizar a los leoneses. Comenzando por hacer del favoritismo de su rival una ventaja. "Muchas veces sin presión las cosas te pueden salir mejor y confiamos en eso", dijo ayer el extremo chileno ante las pocas posibilidades de éxito que suele conceder Ademar en la Liga Asobal.

A ese entusiasmos y ausencia de presión se unirá también el "hambre de ganar" que Eduardo García Valiente observa sobre su plantilla, de la que avisa que no está "deprimida" por ocupar el último puesto de la tabla. Todo lo contrario, se encuentra "enrabietada". "Sabíamos que iba a ser una temporada muy dura y que nos situaríamos en estos puestos pero no por ello nos resignamos a estar últimos o en la cola de la tabla. El equipo está con ganas de lograr ese primer triunfo y la sensación que tengo es buena, es la de un equipo se cree parte de esta liga y que se ha ganado estar aquí por méritos propios".

En cuanto a lo puramente deportivo, el MMT Seguros tiene claro que su potencial no es el mismo que el de un Ademar repleto de internacionales por eso su intención es "ser serios en defensa y regulares en ataque". "Tenemos que utilizar nuestras mejores virtudes, nuestras opciones pasan por ser sólidos en defensa y obligarles a que cada tanto sea un golazo. Que marquen porque están jugando a su mejor nivel y, después, tener calma a la hora de buscar su portería y estar ordenados. No cometer muchos errores y sacar partido a nuestros jugadores", razonaba García Valiente en rueda de prensa.

Pese a que el plan está trazado, llevarlo a cabo requerirá "que todo el equipo rinda al cien por cien", como bien dijo ayer Ceballos, algo que hasta ahora no ha sido posible para los pistachos en ningún encuentro. "Siempre nos falta algo, acierto en ataque o estar mejor en defensa", reconocía el extremo esperando que contra Ademar "se dé el momento".

Desde luego, enfrente estará un rival que -sobre el papel- debería ganar incluso a ese MMT Seguros al 100%. Una formación que el técnico pistacho reconocía "es el Ademar de siempre". "Tras hablarse de desaparición, nosotros nos cruzamos la primera vez con un proyecto en construcción que llega hoy al Ángel Nieto en Champions y aspirando a todo lo que juega", argumenta un García Valiente que confesaba: "Es uno de esos equipos a los que ves calentar y piensas, "ay madre, lo que me espera"".

Y no solo de nombres vive el vecino del MMT Seguros. A su retahíla de talentos leoneses y portentos internacionales se suma un juego rotundo de un plantel con las ideas claras. "Defienden, te desgastan, definen con calidad sus ataques y, sobretodo, te matan con su excelencia en las primeras y segundas oleadas", analizaba ayer el técnico de los "Guerreros de Viriato", conscientes de que cada error que cometan "será gol" de un rodillo leonés que comienza a girar en la eficaz portería que conforman Biosca y Cupara. Dos auténticos porterazos frente a los que esperan tener menos problemas que ante Oliva el pasado sábado en Puente Genil.

Para hacer frente a esa máquina que gestiona en posicional como nadie Simonet y que tiene talentosos anotadores como el avilesino Alejandro Costoya o el vigués Diego Piñeiro, el MMT Seguros no podrá contar -casi seguro- con el concurso de uno de sus mejores jugadores, Facundo "Fafa" Cangiani. El extremo argentino "no está aún recuperado del todo y los servicios médicos no ven claro su concurso", afirmó ayer García Valiente, aseverando que "queda mucha liga y no conviene arriesgar más de la cuenta". Una ausencia que será de los pocos movimientos sin atrevimiento que realizará hoy el MMT Seguros frente a su vecino, un Ademar de León al que reciben sin nada que perder y sí mucho que ganar. Comenzando por los dos puntos, un botín valiosísimo para los pistacho.