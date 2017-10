"Cuantos más goles pueda marcar mejor"

El Ángel Nieto vivirá mañana un nuevo duelo en la máxima categoría entre el MMT Seguros y su vecino, el Ademar de León. Un adversario de prestigio que ha visitado Zamora en varias ocasiones para disputar un derbi autonómico que siempre resulta diferente y único. Una rivalidad territorial cuyo próximo capítulo será aún más especial de lo habitual para un jugador, el joven Jaime González. El extremo, fichaje este verano del cuadro de Viriato, se enfrentará por primera vez al club con el que inició su carrera en el balonmano.

Jaime, llegado a Zamora para cubrir el puesto en el extremo derecho dejado por la retirada del legendario Carletes, no oculta que este será un partido distinto para él. "Sí, la verdad es que será especial poder volver a jugar con excompañeros y amigos; más aún como adversario", afirma este prometedor jugador que "desde los doce años" hasta el pasado verano vistió la elástica leonesa.

El pasado, sin embargo, no impedirá mañana a este joven talento tratar de demostrar su valía sobre el 40x20. Jaime tiene muy claro que camiseta defiende ahora y avisa de sus intenciones: "Cuantos más goles pueda marcar el miércoles, mejor". "Espero poder jugar unos minutos, también dependerá del estado de Fafa que es el extremo titular. Lo que tengo claro es que daré el máximo cada minuto que juegue para poder colaborar a que el equipo logre la victoria", afirma sin pudor.

Jaime no lleva mucho en la capital del Duero pero afirma sentirse bastante cómodo en Zamora y dentro del MMT Seguros para ser esta su primera aventura fuera de León. "Creo que he conseguido adaptarme rápido, un proceso en el que me están ayudando mucho los compañeros", explica, confensando que no se esperaba "jugar tantos minutos" con el primer equipo en este inicio de temporada. "Cuando vine no esperaba jugar tanto. Soy joven y vengo de la cantera, la máxima categoría en la que he jugado es Primera Nacional y sin tener minutos como profesional no pensé que iba a tener tanto peso. Pero, la verdad, el técnico está depositando gran confianza en mí y estoy agradecido", razonó.

El extremo zurdo quiere devolver esa confianza de García Valiente con buen juego, tratando además de aprovechar la que para el es la campaña más importante de su vida porque "los minutos en Asobal equivalen a muchos de Primera Nacional". "La calidad de compañeros y rivales es muy alta, eso hace de cada momento en pista una gran experiencia y mi meta personal para esta campaña no es otro que coger minutos y aprender del equipo para estar a ese nivel".

Esa exigencia de la que Jaime habla será máxima mañana y él, como exademarista, lo sabe. Pero el leonés, pese a ser el cuadro de su tierra un peso pesado de la Liga Asobal, no renuncia a la victoria. "A priori, lógicamente, es un rival superior pero vienen de una mala racha y pueden arrastrar cansancio tras jugar tantos partidos en este inicio de temporada", relata, apostillando: "trataremos de dar la sorpresa y ganar".

Una victoria que sería todo un espaldarazo para el MMT Seguros a la hora de su objetivo de "dar buena imagen en cada partido" y la lucha por una permanencia que Jaime González califica como "objetivo prioritario" de latemporada. Una campaña en la que mucho tendrá que decir mañana un Ángel Nieto que el extremo, dispuesto a brillar frente a su antiguo club, espera que goce de una buena entrada pues "es un derbi autonómico frente a un gran rival" y un encuentro realmente especial; un poco más para él.