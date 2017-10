El asturiano contra Magnussen: "Es un idiota"

El intento de Fernando Alonso de lograr un mejorar posición durante las primeras vueltas de la carrera disputada ayer en el circuito de Sepang acabó con un cabreo del asturiano que pudo escucharse por la radio de su equipo cuando Kevin Magnussen le cerró para evitar ser adelantado en pleno fragor de la batalla. "Es idiota, Hülkenberg tenía razón", comentó Fernando Alonso sobre Kevin Magnussen por radio para el asombro de muchos. El asturiano se refería así al incidente que tuvo Hülkenberg con Magnussen en el circuito de Hungaroring. Entonces, el alemán aseguró que el danés era el piloto más antideportivo de la parrilla, a lo que el de Magnussen contestó con la frase "chúpame las pelotas, cariño".

Tras la carrera, Alonso eludió abordar la polémica. Lo que sí afirmó fue que lamentaba que "no ha sido una gran carrera". "No he podido ayudar al equipo, pero por lo menos hemos conseguido puntos", añadió Alonso, destacando el buen papel de su compañero Stoffel Vandoorne, séptimo y que ahora le adelanta en la clasificación del Mundial de pilotos.

También hubo roces entre Vettel y Alonso. El primero le afeó por radio al de McLaren que no le pusiera las cosas fáciles a la hora de lograr su remontada y alcanzar a Daniel Ricciardo. "Vamos, Alonso... ¿de verdad? Pensé que eras mejor que eso", dijo por radio del asturiano. El calentó de Vettel siguió después ante la prensa. "¿Alonso? Tienes que preguntárselo a él. Ve las banderas azules y decide hacer lo que hace, pero sabemos que no le gusta Ferrari y creo que ha decidido ayudar a Daniel un poco, dentro del coche te hace enfadar, él ha dejado pasar a uno y al otro no, así que ¿qué le puedes hacer?", aseveró Vettel. Mientras, Alonso aseguró que "intenté no molestar a ningún piloto".