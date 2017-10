"No tengo un pero para el equipo hoy, se han vaciado"

García Valiente no tenía ninguna duda de la clave del partido en Puente Genil al término del mismo. "Está claro que, la primera lectura, se extrae del porcentaje de Oliva bajo palos y del nuestro en lanzamiento. Ha sido determinante", afirmó el técnico salmantino haciendo hincapié en una falta de puntería que ayer condenó al MMT Seguros.

"Hemos hecho una muy buena primera parte, tanto en defensa como en ataque, pero fallamos muchísimos lanzamientos que generamos jugando muy bien. Eso hace que te vayas abajo al descanso de cuatro y, cuando vuelves tienes que remontar. Lo consigues pero, luego, el equipo sufre un bajón y ahí otro parcial de 5-0 te acaba de rematar", comentó sobre el encuentro un García Valiente que reconoció sentirse muy mal por la derrota cosechada. "Me gustaría que la afición hubiera podido ver como ha trabajado el equipo. Me da pena que esa labor no tenga punto alguno, es duro", confesó el entrenador quien aseguró que, pese a ello, "hay que seguir insistiendo hasta lograr la victoria".

Un primer triunfo que se resiste y que, según el técnico, "cuando llegue, todo se vea distinto". "No hay urgencia por ganar, hay muchos deseos. No puede haber urgencia porque la salvación está a un punto. Esto es muy largo y está igualado solo nos hace falta una victoria para verlo de otra manera".