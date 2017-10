El Atlético se estrella ante el muro de Cuéllar en Leganés

El Atlético de Madrid no supo o no pudo desmontar el acertado planteamiento de un rocoso Leganés y, como sucedió la temporada anterior, se marchó de Butarque anulado en sus pretensiones, sin marcar y con tan solo un punto (0-0). No pudo superar el muro del Lega y a un inspirado Cuéllar. Por el estilo de ambos conjuntos se esperaba un choque intenso, con mucho juego directo y de cabeza. Así fue.

El Atlético quiso llevar la iniciativa aunque la faltó fluidez, motivo por el que los rojiblancos pierden dos puntos más fuera de casa dando más aire a un Leganés que gana fuerza cada semana.