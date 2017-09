El MMT Seguros, a repetir la historia en Puente Genil

El MMT Seguros, actual penúltimo clasificado de la Liga Asobal, buscará esta tarde en el Pabellón Alcalde Miguel Salas, a partir de las 18.30 horas, firmar su primera victoria de la temporada en la máxima categoría. Un objetivo para el cual tendrá que batir a un Ángel Ximénez Puente Genil que apela a su buen momento para superar la ilusión de los zamoranos por añadir puntos a sus buenas actuaciones.

Después de tres jornadas, el casillero del cuadro de Viriato no refleja el nivel de los pistachos sobre el 40x20 en lo que va de campeonato. El MMT Seguros cuenta con un solo punto, el del empate firmado en el estreno frente a SD Teucro; bagaje escaso teniendo en cuenta que en su visita a Puerto Sagunto rindió a un alto nivel, gozando de bola para puntuar, y frente a BADA Huesca mereció mucho más, cayendo en los últimos minutos.

Pese a no haber logrado triunfo alguno, la plantilla no ha perdido la ilusión y aspira a mantener hoy la buena línea de trabajo a la espera de que, finalmente, el ansiado triunfo acabe llegando. Una tranquilidad que no oculta la necesidad por lograr esos dos puntos que bien expresó García Valiente en la rueda de prensa antes del partido. "Hay que competir cada día y dar la cara, las diferencias han sido mínimas y está bien pero eso no eso no basta, debemos ser ambiciosos e ir a ganar, no basta con esperar a que lleguen las victorias", indicó el técnico que, a la par, admitió la obligación de hacer otro gran partido para poder vencer hoy. "Hemos hecho las cosas bien pero tenemos que seguir trabajando para hacer las cosas perfectas y entonces, seguramente, llegue la victoria", razonó.

Para dar ese paso hacia delante, el MMT Seguros ha trabajado duro esta semana. Y no solo ha centrado sus esfuerzos en mejorar sus prestaciones defensivas pensando en el bajo porcentaje de acierto bajo palos de su portería en el último choque, o en ese apartado ofensivo tan necesario para poder puntuar en una competición como la Liga Asobal. Como afirmaba el técnico "Se ha trabajado un poco en todas las áreas, siendo quizás el repliegue defensivo el apartado al que se ha dedicado algo más de tiempo", ya que en su opinión "encajar un parcial de dos o tres goles en pocos minutos debido a varios contragolpes rápidos del rival puede marcar una diferencia sustancial en el partido que luego cuesta muchísimo remontar".

La mejora en el repliegue defensivo y el trabajo constante en todos los apartados del juego a lo largo de la semana va encaminado a conseguir que el juego del MMT Seguros sea "más regular". Una meta que permitiría al equipo "no tener que ir por detrás en el marcador y desgastarse perdiendo parte del fuelle necesario para ganar en remontar", según explicó un García Valiente consciente de la importancia de la dosificación de fuerzas en una plantilla corta como la suya. Un bloque en el que seguirá siendo baja Guille, aún sin poder iniciar la rehabilitación de su última lesión, y en el que hoy podría no jugar Fafa pues el extremo argentino sigue "entre algodones" tras sufrir un esguince de tobillo leve en el último partido.

Si el trabajo semanal da su fruto y el MMT Seguros consigue ser más regular, dar ese pequeño paso que le ha faltado en los dos últimos partidos, hoy tendrá opciones de puntuar frente a un Ángel Ximénez Puente Genil que no se fía de los zamoranos y que ya sabe lo que es perder en casa contra los "Guerreros de Viriato". Y es que, en su primer paso por la Liga Asobal, el plantel pistacho ya sacó los dos puntos de su visita a tierras cordobesas; curiosamente también en la cuarta jornada y con una gran actuación de un Octavio que, de nuevo, llega en plena forma a esta cita siendo el máximo artillero del campeonato tras su exhibición frente a BADA Huesca.

Eso sí, repetir aquella victoria del 29 de septiembre de 2014 no será nada sencillo pues Ángel Ximénez Puente Genil no solo cuenta con hombres como Chispi o el recién llegado David Jiménez que hacen de la primera línea pontana una de las más peligrosas de la liga, también posee una portería de alto nivel con De Hita y Oliva y una zona central de envergadura y calidad con Moreira y Domenech.