Piqué: "Ir con la selección siempre es un orgullo"

El jugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué se mostró "muy contento" por volver a 'La Roja', y afirmó una vez más que jugar con la selección española "es siempre un orgullo", tras ser convocado por Julen Lopetegui para los últimos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 ante Albania e Israel.

"No creo que haya ninguna presión. Siempre he dicho que jugar con la selección es un orgullo y una motivación enorme. Que el míster me vuelva a llamar es muestra de que estoy haciendo las cosas bien", apuntó el central catalán en unas declaraciones tras un evento del World Padel Tour.

El futbolista 'blaugrana', que aseguró estar "muy contento por volver a la selección", quiere cerrar cuanto antes la clasificación para la cita mundialista del próximo verano. "A ver si podemos ganar el primer partido y nos clasificamos, que es lo importante", comentó.

"Estoy muy contento de volver. A ver si ganamos el primer partido y nos clasificamos, que es lo fundamental. Volver a estar en la fase final de un Mundial es muy importante", concluyó Piqué, que realizó estas declaraciones un día después de haberse pronunciado en Twitter sobre el referéndum convocado en Cataluña para este domingo.

"Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos alto y fuerte", escribió Piqué en Twitter, donde acompañó su mensaje con la proclama "votaremos" en relación al 1-O.