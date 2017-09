Fernando: "Ojalá el sábado llegue la primera victoria"

Después de tres encuentros jugados y sin victorias en el casillero, lo normal sería que hubiera cierta ansiedad en el MMT Seguros. Que el equipo, sito hoy en la penúltima plaza de la Liga Asobal, afrontara con ciertos nervios y desconfianza el choque de la cuarta jornada frente a Ángel Ximenez Puente Genil. Sin embargo, según señaló ayer Fernando Ruiz en rueda de prensa, los "Guerreros de Viriato" son todo ilusión y calma ahora mismo pues confían en el trabajo que están realizando y se ven "a muy poco" de poder ganar su primer partido de la temporada en la élite.

"En principio, no hay presión alguna por no haber ganado todavía ningún partido", apuntaba el zamorano ayer en la sala de prensa del Ángel Nieto. "El equipo está trabajando bien, en la dirección adecuada y esa es la línea que nos tiene que llevar a las victorias. Sabemos que tienen que llegar y ojalá la primera tenga lugar este sábado", explicó el pivote sobre la situación de un equipo en el que, pese a verse en descenso, reina la calma. "No hay urgencias ni necesidad, el vestuario afronta el partido del sábado con mucha ilusión. Para nosotros será un nuevo reto, otro más, y otra oportunidad en la que demostrar que estamos por el buen camino", detallaba ayer Ruiz, asegurando que el hecho de "haber competido todos los partidos hasta ahora" es claro indicativo de que al MMT Seguros le falta "solo un poco para poder ganar".

Ese punto que le ha faltado al cuadro de García Valiente para imponerse en sus tres contiendas en Liga Asobal de esta temporada es lo que tiene que buscar poner sobre el 40x20 este sábado el MMT Seguros. Una diferencia entre ganar y perder que, según analizaba ayer Fernando, puede estar en el apartado psicológico.

"A veces nos falta creérnoslo", reconoció, señalando: "Somos un equipo en el que muchos de nosotros jugamos juntos desde que estábamos muy abajo, en Segunda o Primera, y que no tenemos un jugador con renombre internacional como el resto de escuadras y eso, a veces, puede que nos haga sentir inferiores al rival. Y no tenemos por qué, debemos creer en el buen nivel colectivo que tenemos, el que nos ha llevado por méritos propios hasta aquí y con el que podemos llevarnos los dos puntos en juego en cada partido".

La siguiente opción para poder lograr la primera victoria está en Puente Genil, de donde Fernando ve "difícil" regresar con dos puntos pero no más que en otras ocasiones. "En una liga igualada como esta, todos los encuentros fuera de casa son complicados. Puente Genil tiene un buen equipo, al nivel del resto de los de la categoría, tiene buenas bazas como sus lanzadores pero nosotros también tenemos nuestras armas y trataremos de utilizarlas para ganar", afirmó un Fernando Ruiz dispuesto a "trabajar para el equipo" cada minutos que pueda sobre el parqué.