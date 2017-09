Fafa será duda hasta el último minuto

Eduardo García Valiente, técnico del MMT Seguros, afirmó ayer que el extremo argentino Facundo Cangiani será duda hasta poco antes de disputarse el encuentro frente al Ángel Ximénez Puente Genil, rival para el que será convocado pueda o no pueda jugar debido al esguince que sufrió en el último partido de liga disputado en el Ángel Nieto frente a Bada Huesca.

"Vamos a ver como anda hoy -por ayer- en el entrenamiento y, en función de eso, veremos si está descartado o no. Eso sí, al autobús se va a montar igual porque lo voy a convocar de todas formas", indicó entre risas ayer el técnico salmantino sobre el posible concurso de Fafa en el cuarto partido liguero. "Ahora mismo está con el médico y quiero pensar que no está descartado todavía. Por ello mi intención es convocarle, eso sí, dependerá de su estado. Desde luego, si está lesionado no va a jugar pero si los médicos nos dicen que está apto viajará y esperemos que pueda participar para ayudarnos a ganar", explicó el entrenador de un MMT Seguros que cuenta con esta única baja y la ya consabida de Guille -cuyo proceso de recuperación avanza por buen camino- de cara al compromiso que tendrá lugar en el feudo del Ángel Ximénez Puente Genil.