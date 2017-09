Aquimisa Queso Zamorano inicia el camino en Alicante

El Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano inaugurará la competición en LEB Plata visitando el pabellón Pedro Ferrándiz del HLA Alicante, muy conocido por jugadores como Xavi Hernández o Adrián Méndez quien se enfrentará al equipo en el que militó la temporada pasada. El conjunto blanquiazul comenzará la LEB Plata ante una de las grandes plantillas de la competición. El equipo alicantino vuelve a ser uno de los máximos aspirantes al ascenso a LEB Oro tras no conseguir los objetivos esperados la temporada pasada. Una plantilla poderosa que mantiene a jugadores estandartes de la temporada pasada y ha incorporado a su roster a otros destacados de la pasada campaña.

Los de Saulo Hernández tratarán de llevarse la primera victoria de la temporada ante un equipo con nombres propios como Adrián Chapela, procedente del Xuven Cambados; Ignacio Díaz del Alcazar Basket y Oriol Outerbridge que llega tras cuajar una gran temporada en el CB Tarragona y manteniendo la dirección con un jugador referente como Álvaro Lobo o Joshep Laguerre en el perímetro.

Mientras tanto la plantilla zamorana no contará aun con el pivot serbio Stefan Asannin, quien no ha podido incorporarse aún a la dinámica del equipo. La plantilla aún espera la incorporación de un nuevo alero que pueda ayudar en el juego cerca del aro, no obstante las sensaciones son buenas aunque el CB Zamora es consciente de la dificultad del encuentro.

Las opciones del equipo zamorano parten de poder desplegar su intensidad defensiva y acierto exterior, para ello será clave la situación de un Chris Hansen que ya es un conocido en la liga y que absorberá grandes esfuerzos defensivos, así como el papel que realicen jugadores como Xavi Hernández, Adrián Méndez o Javier Cardito anotando y nutriendo de balones a los anotadores zamoranos.

Bas Veenstra y Brett Ervin debutarán en partido oficial, y si se cumplen las sensaciones podrían realizar una buena actuación aprovechando los sistemas ofensivos planteados por Saulo Hernández y Adrián Sanchez.

Como curiosidad, el equipo zamorano estrenará equipación de juego con los colores de la seña bermeja, que ya el año pasado tuvo una gran acogida entre el público y que esta temporada se ha convertido en la segunda equipación oficial.

Los zamoranos afrontan un complicado inicio de temporada enfrentáandose a tres de los, a priori, cuatro mejores equipos de la competición nacional: Hla Lucentum (visitante), Fundación CB Granada (7 de octubre en Zamora) y CB Morón (visitante, 14 de octubre). El encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma de Canal FEB, y como es habitual el club compartirá los enlaces y el resumen de jugadas destacadas en sus redes sociales.