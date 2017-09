Huerga y Ganado destacan en Valladolid

El benaventano Javier Huerga consiguió la medalla de plata y Carolina Ganado, la de bronce, en la primera edición del Campeonato de España de Larga Distancia de Salvamento y Socorrismo, que se celebró el pasado fin de semana en la playa de Las Moreras de Valladolid con la participación de 130 socorristas de las categorías juvenil, junior, absoluta y máster.

El Club de Salvamento y Socorrismo Benavente participaba en esta edición con tres deportistas: Javier Huerga y Diego Casado en la categoría Juvenil Masculina y Carolina Ganado, en la categoría Junior Femenina.

El Campeonato de España de Larga Distancia se disputó en dos pruebas. En las categorías Absoluta y Junior sobre 12 kilómetros de ski de salvamento y de 6 kilómetros en tabla de salvamento y en Juveniles 8 y 4 kilómetros respectivamente.

Javier Huerga se proclamÓ subcampeón y medalla de plata en la prueba 4 kilómetros de tabla mientras Diego Casado entró en la décimo novena posición.

Carolina Ganado fue bronce logrando la tercera posición sobre los 6 kilómetros de tabla sobre el Pisuerga.

En la XVIII Liga Nacional de Salvamento y Socorrismo que ha reunido esta temporada a 2.329 deportistas, de 64 clubes, el Club Benaventano ha sido cuarto en la clasificación por clubes a nivel nacional en la categoría de mayores que reúne las categoría juvenil-junior y absoluta.

En mayores, a Vallecas SOS le han seguido el C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo, C.D. Sirenas de Catarroja y C. Salvamento y Socorrismo Benavente, mientras que en menores tras C. Top Ten se han clasificado C.D. Natación Aldaia, C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo y C. Salvamento y Natación Silla.

Estos clubes verán bonificadas las inscripciones en los campeonatos de invierno de salvamento y socorrismo, en porcentajes que van entre el 5 y el 20 en virtud de su clasificación entre los cuatro primeros puestos en la Liga Nacional.