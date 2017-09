Angser Electric patrocinará a los hermanos Abad

La empresa zamorana Angser Electric, de diseño y fabricación de cuadros eléctricos, apoyará esta nueva temporada a los hermanos Marcos y Daniel Abad Sánchez. Ambos aúnan los valores de esta empresa: juventud, calidad y compromiso.

En el presente año han logrado situarse en el numero 1 (Daniel) y 4 (Marcos) del ranking nacional del K1 200m. categoría Sub-23 en el selectivo celebrado en Trasona (Asturias) en el pasado mes de mayo. El encabezar el ranking le permitió a Daniel acudir con el equipo nacional a la I Copa del Mundo de Pista celebrada en Montemor (Portugal) el 19 de mayo, alcanzando el sexto puesto en categoría absoluta en K1 200. Asimismo remó en el Campeonato del Mundo Sub-23 que se celebró del 27 al 30 de julio en Pitesti (Rumanía) y alcanzó el primer puesto en la final B.

Marcos se proclamó Campeón de España absoluto en K2-200 junto a su hermano. Para la temporada 2018, ambos optan a formar parte del equipo nacional sub-23, por lo que estarán concentrados durante el año en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que designe la RFEP. Los objetivos a nivel nacional serán los de ser medallistas en distancia olímpica en su categoría Sub-23, y acudir a las competiciones internacionales (Copas del Mundo, Campeonato Europeo y Campeonato Mundial.

Como apoyo económico para todo este trabajo, Angser Electric, destinará una partida de su presupuesto

para ambos. Será un patrocino anual renovable con el que quieren apoyar el deporte

zamorano y sobretodo a estos dos jóvenes potenciales.

Palma, 27 sep (EFE).- El piragüista español Marcus Cooper ha anunciado este miércoles que su objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será "repetir" el oro que conquistó en Río de Janeiro en la modalidad K1 1000 metro, pero esta vez "en K4 500 metros".

Cooper, medalla de plata en K4 500 metros con Carlos Garrote, Cristian Toro y Rodrigo Germade, y oro en K2 500 metros junto a Rodrigo Germade en los recientes Mundiales de Racice (República Checa), ha señalado que esa nueva distancia le obligará a realizar cambios en su preparación.

"Algunas cosas cambiarán porque es un distancia más corta, por lo tanto, más explosiva", ha explicado el deportista mallorquín a Efe, poco antes de presentar el programa de actividades de la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca junto a Francisco Miralles y Margalida Portillos, vicepresidente y directora insular de Deportes de esa institución pública, respectivamente.

Cooper ha subrayado que su prioridad en Tokio será el K4 500 metros, nueva disciplina olímpica, aunque si los entrenamientos se lo permiten, intentará "compaginarlo con el K1 1000 metros", ha precisado.

Con el objetivo de alcanzar esa meta el deportista balear está desarrollando un exigente programa de entrenamientos en la localidad mallorquina de Porto Petro.

"El objetivo es llegar a Tokio en el mejor estado de forma posible, incluso superior al que llegué a Río, porque estaré más entrenado", ha explicado.

Cooper no para de recibir homenajes en Mallorca tras sus éxitos en las Olimpiadas y en los Mundiales.

La localidad natal del deportista, Cala D'or, ha bautizado el polideportivo con su nombre.

"Me llena de orgullo que un polideportivo, el del pueblo donde me he criado, lleve mi nombre. Espero que los deportistas que practiquen allí vean en mi nombre una motivación y una fuerza extra para entrenar y perseguir sus objetivos", ha señalado Cooper.EFE

